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Спорт

Олександр Усик отримав роль у голлівудському фільмі

15:05 23 травня 2024
Олександр Усик

Абсолютний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик, який переміг у Саудівській Аравії Тайсона Ф'юрі, зніметься в голлівудській картині режисера Бенні Сафді Smashing Machine («Машина, що трощить»), повідомляється на сторінці фільму на порталі Internet Movie Database.

В основі сюжету стрічки — американський боєць Марк Керр, якого зіграє голлівудська зірка кіно та реслер WWE Дуейн «Скеля» Джонсон. Олімпійський чемпіон Усик отримав роль української легенди ММА Ігоря Вовчанчина, який двічі перемагав Керра — нокаутом та рішенням суддів. Щоправда, результат першого бою, що завершився достроково, згодом анулювали.

Крім Усика та Джонсона, у фільмі, зйомки якого пройдуть у Ванкувері, Лос-Анджелесі, Мехіко та Токіо, а прем'єра відбудеться у грудні 2025 року, також зіграють Емілі Блант, Ліндсі Гевін, Райан Бейдер та Зої Косович.

До речі, свого часу Усик дублював роль Бандита Шолома у мультфільмі «Викрадена принцеса: Руслан та Людмила», а також знявся у фільмі «Правило бою».

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«Я завжди хотів спробувати себе у кіно. І хоча у фільмі маю маленьку роль, це лише початок. Мені сподобався сам процес, актори, які були поряд, підхід до зйомок. Це було прикольно! Можливо, я продовжу й надалі, якщо буде на це час, звичайно, у Голлівуді», — жартував після дебюту в кіно Олександр Усик.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Усик переможно дебютував у великому футболі в бутсах 45-го розміру.

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Фото The Guardian

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