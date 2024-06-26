Усик відмовився від титулу абсолютного чемпіона світу (відео)

Непереможний український боксер Олександр Усик (22 перемоги, 14 з них — нокаутом), який завоював титул абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі в бою з британцем Тайсоном Ф'юрі (34 перемоги, 24 з них — нокаутом, 1 нічия, 1 поразка), ухвалив рішення відмовитися від одного зі своїх поясів.

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Пояс IBF буде розіграний 21 вересня в Лондоні у поєдинку між британськими суперважковаговиками Ентоні Джошуа (28 перемог, 25 з них — нокаутом, 3 поразки) та Денієлом Дюбуа (21 перемога, 20 з них — нокаутом, 2 поразки).

«Ентоні та Денієле, послухайте! Я знаю, що титул IBF є дуже важливим для вас. Цей пояс — мій подарунок для вашого бою 21 вересня», — заявив Олександр Усик у записаному відео.

Нагадаємо, що раніше українець, який отримав роль у голлівудському фільмі, перемагав і Дюбуа, і Джошуа (двічі), а в грудні на нього чекає в Саудівській Аравії бій-реванш з Тайсоном Ф'юрі, на кону в якому вже не стоятиме чемпіонський пояс за версією IBF.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Туркі Аль аш-Шейх похвалився подарунками від Усика після бою з Ф'юрі.

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Фото X Top Rank Boxing

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