Шакіра страшенно розлютила своїх фанатів: що сталося

2 листопада фанати Шакіри, яка закрутила новий роман, позначили у календарі червоним кольором. На цю дату було заплановано початок туру колумбійської виконавиці Сполученими Штатами «Жінки більше не плачуть». Однак, як повідомила сама співачка на своєму сайті, цього не буде.

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Північноамериканська частина її світового туру перенесена на травень 2025 року через високий попит на квитки. Таким чином, Шакіра та її команда вирішили додати більше дат і, перш за все, змінити місця проведення на стадіони, щоб вмістити набагато більше людей, пише Marca.

«Як повідомила Live Nation, моя продукція зросла до такого масштабу, а також попит на квитки та більше концертів, що він перевершив найоптимістичніші очікування. Настільки, що для північноамериканського туру тепер потрібні стадіони та більше дат, щоб охопити більше вас, тому його перенесено на травень 2025 року», — йдеться у повідомленні.

Шакіра шкодує про те, що сталося, і дякує шанувальникам:

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«Я хочу подякувати вам за надзвичайну підтримку, яку ви надаєте мені після анонсу мого туру, який наразі стає найважливішим у моїй кар’єрі. Ваші розуміння та прихильність дуже багато значать для мене та допомагають мені продовжувати долати бар’єри. З нетерпінням чекаю на спільне святкування. Обіцяю віддати вам усю себе і запропонувати вам найособливіше шоу в моєму житті».

Однак ця заява викликала багато галасу в соціальних мережах, оскільки фанати висловлювали свій гнів у розділах коментарів.

«Яке хамство для всіх уболівальників, які боролися за квитки, витрачалися на квитки на літак, проживання тощо. Повна відсутність поваги. Сьогодні ви втратили те, що будували понад 25 років», — сказав один з фанатів

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«Шакіра показує своє обличчя. Є люди, які просять відпустку раз на рік або витрачають свої заощадження, щоб поїхати до вас туди, на польоти і так інше. Принаймні скажіть це своїм голосом», — написали інші гнівні коментарі.

Раніше Шакіра відверто розповіла про особисте, заявивши, що чоловік тягнув її вниз.

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