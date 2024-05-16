«Я сміятимусь завжди»: Шакіра про свою обіцянку

Шакіра відсвяткувала День матері разом зі своїми дітьми. З цієї нагоди вона поділилася фотографією у своїх соціальних мережах, пише Hola!

На світлині вона та її сини разом грають на різних інструментах і створюють музику. Всі вони вдягнуті в піжами та комфортно почуваються. Шакіра грає на гитарі та співає, її старший син Саша грає на барабанах, а Мілан — на гитарі.

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«Сьогодні я хочу підбадьорити всіх жінок, які дають і плекають життя, тому що всі ми, з дітьми чи без, вміємо піклуватися і боротися за тих, хто від нас залежить», — підписала співачка фото.

Остання частина її допису була присвячена її хлопчикам.

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«Мілану і Саша, двом сонечкам мого життя, дякую за те, що ви освітлюєте його і допомагаєте мені бути щасливою».

Протягом останнього року Шакіра гастролювала по всьому світу, отримуючи нагороди та визнання. Вона брала своїх синів на різні заходи, включаючи Premio Lo Nuestro та Latin Grammy.

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«Цю нагороду я присвячую своїм синам, Мілану і Саша, тому що я пообіцяла їм, що буду щаслива, — сказала вона після перемоги на Latin Grammy в іспанській Севільї. — Я пообіцяла їм, що у них буде мама, яка завжди буде сміятися, тому що це те, на що вони заслуговують».

Раніше повідомлялося, що Сальма Гаєк вважає Шакіру музичною богинею.

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