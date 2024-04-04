Шакіра закрутила новий роман: чому друзі проти

Знаменита колумбійська співачка Шакіра, яка ще нещодавно говорила про те, що готова залишитись самотньою заради кар’єри, зустріла нове кохання.

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Як пише Daily Mail, зірка закрутила роман з 31-річним британським актором Люсьєном Лавісконтом, відомим за роллю у серіалі «Емілі в Парижі». Як повідомляє інсайдер видання, роман між ними спалахнув після знімання кліпу Шакіри. Спільні світлини співачка публікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

«Шакіра відчайдушно прагне покохати — але її друзі переживають, оскільки Люсьєн поступово піднімався сходами популярності, зустрічаючись із жінками, менш відомими, ніж Шакіра. Жінки, з якими він був, усі дуже різні. Тепер він зустрічається з Шакірою — а вона хоче кохання», — пише Daily Mail

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Друзі Шакіри не в захваті від цього роману, вони припускають, що Лавісконт може розбити їй серце, оскільки його наміри не щирі.

«Її друзі бояться, що він просто хоче, щоби люди дізнавалися його ім'я і робить усе для цього. Вони зустрічаються, але поки в них не дуже серйозно», — вважає інсайдер.

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Нагадаємо, Шакіра пережила болісний розрив з чоловіком — футболістом Жераром Піке. У червні 2022 року співачка офіційно заявила про припинення стосунків через його числені зради. До речі, вони також познайомилися на зйомках кліпу — Waka Waka (This time for Africa). Від Піке Шакіра народила двох синів.

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На початку року Шакіра зізнавалася, що досі «виганяє демонів», думаючи про Піке.

Фото: instagram.com/shakira

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