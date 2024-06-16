«Чоловік тягнув мене вниз»: Шакіра відверто розповіла про особисте

47-річна зірка світової музики Шакіра, яка зараз посилено готується до світового турне, дала зрозуміти, що поки не думає про пошук романтичного партнера.

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«Який у мене зараз є простір для чоловіка?» — поділилась вона в новій статті для Rolling Stone.

На її світогляд значною мірою впливають її діти, 11-річний Мілан і 9-річний Саша, яких вона виховує разом зі своїм колишнім партнером Жераром Піке, пише People. Співачка і колишній футболіст були разом 11 років, перш ніж оголосили про розлучення в червні 2022 року.

Після розриву з'явилися чутки про те, що спортсмен зраджував їй зі своєю нинішньою дівчиною Кларою Чіа Марті.

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«Що я можу вам сказати, мені подобаються чоловіки. У цьому і проблема. Вони не повинні мені подобатися після всього, що зі мною сталося, але уявіть, наскільки мені подобаються чоловіки, що вони мені все ще подобаються, — пожартувала Шакіра в інтерв'ю. — Але маючи офіційні стосунки, я думаю, що мої діти повинні бути дуже підготовлені до цього, і їхнє емоційне і психологічне благополуччя є пріоритетом».

Шакіра додала, що в кінцевому підсумку зосередилася на своїй незалежності.

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«Я набагато менш тендітна, ніж думала. Я завжди так боялася болю, бо думала, що не переживу його, — сказала вона. — Завдяки цьому процесу я стала сильнішою, ніж я думала. Я стала більш незалежною людиною, яка не покладається ні на кого, крім себе і своєї вовчої зграї».

Шакіра хоче, щоб її сини знали, що життя не таке, як його показують у кіно.

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«Вони бачили, як плаче їхня мама», — додала зірка.

Коли у березні володарка «Ґреммі» випустила альбом «Las Mujeres Ya No Lloran», вона назвала самотність однією з головних причин, чому вона змогла працювати над повноцінною музичною роботою.

«Я випускала музику то тут, то там, але мені було дуже важко зібрати воєдино всю роботу, — поділилася вона під час виступу на „Вечірньому шоу з Джиммі Феллоном“ того ж місяця. — У мене не було часу. Це був фактор чоловіка. Тепер я без чоловіка. Так, чоловік тягнув мене вниз. Тепер я вільна. Тепер я дійсно можу працювати».

Тим часом в світі на одного завидного холостяка стало менше — зірка «Сутінок» Роберт Паттінсон одружився.

Фото: Getty Images

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