Війна в Україні наближається до Третьої світової: у ЗМІ назвали причини

Десь між 8-м і 13 жовтня сім кораблів тихоокеанського флоту росії пройшли з Північної Кореї до Владивостока. На борту перебували 1500 північнокорейських спецпризначенців. Це авангард початкового контингенту, який потенційно може налічувати 11 000 північнокорейських військових, що мають посилити війну рф проти України. І вони є останнім і найстрашнішим нагадуванням про те, що війна точиться не лише між росією та Україною, пише Telegraph.

ВІДЕО ДНЯ

Лінію перетнуто, й війська третіх сторін незабаром опиняться на території України. Інші країни по обидва боки можуть наслідувати цей приклад: такі дії вже пропонували британські та французькі політики. Зараз це глобальна війна, потенційно світова війна. Очевидно, що російські лідери та їхні союзники в Ірані, Північній Кореї і — меншою мірою — у Китаї розуміють ставки. Менш очевидно, що це розуміють союзники України в НАТО, йдеться в публікації.

Ці 1500 північнокорейських спецпризначенців — не перший внесок Пхеньяна у військові зусилля росії. Північна Корея також продала рф артилерійські боєприпаси, балістичні ракети КН-23 і протитанкові ракетні комплекси. Разом з Іраном Північна Корея є промисловим спонсором росії, і це головна причина, чому російські збройні сили ще не вичерпали критично важливе обладнання в той час, як їхня повномасштабна війна триває вже майже три роки.

Але, надсилаючи людей на додаток до зброї, Пхеньян робить відкритим те, що до цього часу було в основному прихованим. І це допомагає вирішити одну з найсерйозніших російських проблем воєнного часу: зростаючий дефіцит живої сили. Вже близько року російські військові втрачають в середньому понад тисячу осіб на день вбитими й пораненими. Водночас кремлю вдається вербувати близько 30 000 нових солдатів щомісяця.

РЕКЛАМА

Різниця між втратами й набором становить дефіцит військ, що постійно збільшується. Російський уряд міг би додати спеціальний призов до звичайного щорічного призову, але це настільки політично токсично, що навіть авторитарний режим російського президента путіна неохоче віддає наказ про його проведення.

Це не означає, що ці 1500 північнокорейських спецпризначенців або 9500 додаткових північнокорейських військових, що йдуть за ними, будуть сидіти в окопах уздовж фронту. Імовірніше, що спочатку вони відіграватимуть допоміжну роль за лінією фронту.

РЕКЛАМА

Але це розмежування не має суттєвого значення, оскільки 11 000 північнокорейських військ підтримки можуть звільнити 11 000 росіян, які будуть воювати як піхота. Звичайно, 11 000 додаткових солдатів ледве вистачить на два тижні при нинішньому рівні втрат в росії. Це викликає зловісну перспективу: що може прибути набагато більше північнокорейських солдатів.

Зростаюча роль Північної Кореї у російсько-українській війні загрожує втягнути у війну й Південну Корею. Хоча Південна Корея вже підтримує Україну гуманітарною допомогою — і, як повідомляється, продала Сполученим Штатам мільйон артилерійських снарядів для подальшої передачі Україні — Сеул неохоче постачає зброю безпосередньо Києву.

Це може змінитися. Високопосадовці Південної Кореї на екстреному засіданні Ради національної безпеки назвали північнокорейську підтримку військових зусиль росії «серйозною загрозою безпеці» і пообіцяли у відповідь посилити свою участь в Україні.

РЕКЛАМА

Південна Корея виробляє одну з найкращих у світі зброї — зокрема, танки та артилерію. Можливо, незабаром ми побачимо цю зброю на лінії фронту в Україні. Але чи оцінюють союзники України в НАТО ескалацію війни так само, як це робить Південна Корея?

Відбулося певне послаблення іноземної підтримки України саме в той момент, коли Україна потребує більшої підтримки, а не меншої. Українські військові нещодавно сформували 14 нових бригад, що становить 10-відсоткове збільшення структури наземних бойових сил. Але 10 бригадам не вистачає важкої техніки, заявив президент України Володимир Зеленський.

Можливо, південнокорейська допомога заповнить цю прогалину.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Північна Корея відправила на війну з Україною військових пілотів.

315

Читайте нас у Facebook