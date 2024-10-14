Життя в Україні подорожчало на 2−14%: у НБУ розповіли, вартість яких товарів зросла найбільше

Загалом за місяць річна інфляція в Україні зросла більш ніж на 1%, наслідком чого стало збільшення споживчої інфляції до 8,6%. При цьому в майбутньому інфляція може тільки зрости через чимало ризиків.

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Про це повідомляє пресслужба Національного банку України. Причинами зростання цін за вересень назвали подорожчання оброблених продуктів харчування під впливом високої вартості продовольчої сировини, а також подальше збільшення виробничих витрат, зокрема на енергозабезпечення та оплату праці.

Рекордсменами у плані зростання — на 14% - стали адміністративно регульовані ціни, насамперед збільшення тарифу на електроенергію для населення з 1 червня з 2,64 до 4,32 грн за кВт/год. На 10,9% зросла вартість послуг з охорони здоров'я, освіти, зв'язку, ресторанів та готелів.

Ціни на продукти харчування піднялися трохи менше, так, на 8,9% подорожчали оброблені продукти харчування — хліб, кондитерські та хлібобулочні вироби, молокопродукти, а також низка імпортних товарів на кшталт чаю, кави та какао. На 7,1% подорожчали сирі продукти, насамперед овочі, ціни на які тільки збільшуватимуться. Зросли ціни на молоко та курятину, також може піднятися вартість свинини, споживання якої в Україні зростає.

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Водночас ціни на непродовольчі товари збільшилися лише на 2,2%, а одяг та взуття навіть дешевшали через зростаючу конкуренцію між вітчизняною та імпортною продукцією.

При цьому в Нацбанку попередили, що інфляційний тиск найближчими місяцями зберігатиметься через збільшення бюджетних видатків, подальше загострення диспропорцій на ринку праці, а також очікуване зростання дефіциту електроенергії під час опалювального сезону.

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Тим часом через зростання податків та заморожування розмірів мінімальної пенсії та зарплати життєвий рівень українців може серйозно знизитися.

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