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Гроші

Життя в Україні подорожчало на 2−14%: у НБУ розповіли, вартість яких товарів зросла найбільше

19:45 14 жовтня 2024
супермаркет

Загалом за місяць річна інфляція в Україні зросла більш ніж на 1%, наслідком чого стало збільшення споживчої інфляції до 8,6%. При цьому в майбутньому інфляція може тільки зрости через чимало ризиків.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України. Причинами зростання цін за вересень назвали подорожчання оброблених продуктів харчування під впливом високої вартості продовольчої сировини, а також подальше збільшення виробничих витрат, зокрема на енергозабезпечення та оплату праці.

Рекордсменами у плані зростання — на 14% - стали адміністративно регульовані ціни, насамперед збільшення тарифу на електроенергію для населення з 1 червня з 2,64 до 4,32 грн за кВт/год. На 10,9% зросла вартість послуг з охорони здоров'я, освіти, зв'язку, ресторанів та готелів.

Ціни на продукти харчування піднялися трохи менше, так, на 8,9% подорожчали оброблені продукти харчування — хліб, кондитерські та хлібобулочні вироби, молокопродукти, а також низка імпортних товарів на кшталт чаю, кави та какао. На 7,1% подорожчали сирі продукти, насамперед овочі, ціни на які тільки збільшуватимуться. Зросли ціни на молоко та курятину, також може піднятися вартість свинини, споживання якої в Україні зростає.

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Водночас ціни на непродовольчі товари збільшилися лише на 2,2%, а одяг та взуття навіть дешевшали через зростаючу конкуренцію між вітчизняною та імпортною продукцією.

При цьому в Нацбанку попередили, що інфляційний тиск найближчими місяцями зберігатиметься через збільшення бюджетних видатків, подальше загострення диспропорцій на ринку праці, а також очікуване зростання дефіциту електроенергії під час опалювального сезону.

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Тим часом через зростання податків та заморожування розмірів мінімальної пенсії та зарплати життєвий рівень українців може серйозно знизитися.

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