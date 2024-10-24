Сусіди принца Гаррі та Меган Маркл розлючені: чому Сассекси дратують знаменитостей у Португалії

Ходять чутки, що принц Гаррі та Меган Маркл купили новий дім у Португалії, але джерело відкинуло ці заяви та повідомило, що вони там не популярні. Повідомлялося, що герцог і герцогиня вирішили придбати нерухомість після того, як були гостями двоюрідної сестри Гаррі, принцеси Євгенії, та її чоловіка Джека Бруксбенка.

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Джерело також припустило, що будь-які потенційні сусіди, ймовірно, будуть розлючені через присутність Сассексів, пише The Mirror.

У розмові з The Times джерело продовжило: «Том Холланд, актор, має тут будинок, і є кілька арабських шейхів Перської затоки. Я не думаю, що вони хотіли б, щоб Сассекси були сусідами — це викликало б занадто багато розголосу».

Чутки про переїзд Меган і Гаррі до Португалії з'явилися після того, як сам герцог Сассекський натякнув на це у своїх мемуарах. Королівський експерт Анджела Левін припустила, що Сассекси, можливо, прагнуть близькості до королівської сім’ї.

Розмовляючи з GB News, Левін заявила: «Євгенія та Джек Бруксбенк там, і в книзі Гаррі сказав, що Меган і Євгенія — як сестри».

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Однак вона висловила певний скептицизм, зауваживши: «Я не зовсім у цьому впевнена, тому що в серпні принцеса Євгенія сказала, що хоче повернутися до Великобританії, тому що прагне дати дітям англійську освіту і хоче бути з сім'єю. Це спосіб, в який Сассекси зможуть їздити по різних країнах Європи і вдавати, нібито вони все ще королівські особи? Я не думаю, що в цьому є щось позитивне».

Раніше у ЗМІ обговорювали ймовірне розлучення Гаррі та Меган, які почали відвідувати заходи окремо.

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