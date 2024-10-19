Живуть абсолютно окремим життям: у ЗМІ обговорюють ймовірне розлучення Гаррі та Меган

Чутки про розлучення принца Гаррі та герцогині Меган Маркл поширюються, оскільки вони відвідують заходи окремо. Недавня сольна поїздка Гаррі в Лесото підігріла спекуляції. Джерела припускають, що вони живуть окремим життям, хоча близькі люди стверджують, що вони щасливі разом, пише видання Livemint.

ВІДЕО ДНЯ

Герцог Сассекський і його дружина, герцогиня Меган Маркл, як повідомляється, «живуть абсолютно окремим життям».

Нещодавня поїздка Гаррі до Лесото в Африці, де його бачили «усміхненим від вуха до вуха», ще більше посилила чутки про його сімейні негаразди з Маркл. Пара відома спільними рекламними акціями для благодійних організацій, але нещодавно її бачили на таких заходах поодинці. Крім того, Гаррі святкував своє 40-річчя з друзями, а не з родиною.

«Гаррі та Меган житимуть окремо — і вони мають план для цього. Вони віддаляються один від одного вже деякий час. Бажання Гаррі повернутися до Великобританії, де знаходяться його старі товариші по чарці, і його надія повернутися в дуже затишне лоно королівської родини створюють справжнє напруження для їхнього шлюбу. Він ненавидів їхні спроби стати зірками, коли Netflix і Spotify були відсторонені, а їх самих висміювали, і він починає сумувати за Англією», — розповіло джерело RadarOnline.

РЕКЛАМА

Джерело додало: «Раніше він любив ходити в паб і займатися спортом зі своїми приятелями. І життя, яке Меган хоче вести в Лос-Анджелесі, не може бути далі від цього і здасться чужим будь-якому чистокровному англійцю, оскільки все це пов'язано з соками та йогою. Його плани зайнятися своїми справами та турами далеко від Меган — перша ознака того, що вони фактично перебувають на „пробному роздільному проживанні“, поки вони це вирішують».

Однак видання повідомило, що джерела, близькі до пари, заявили, що вони «залишаються щасливими» і що «для пар нормально не робити все разом».

РЕКЛАМА

«У професійному плані вони дотримуються двоєдиного підходу», — сказало джерело, додавши, що в той час як Маркл зосередиться на Голлівуді та своєму бізнесі, Гаррі більше займатиметься благодійністю та королівською роботою.

«Здається, що він покращує свою гру, щоб зміцнити свою позицію серйозного гравця на міжнародній арені. Він завжди відчайдушно хотів, щоб його сприймали серйозно, і люди, яких я знаю, кажуть, що падіння з небес справді зачепило його», — розповіло Daily Mail анонімне джерело в Лондоні.

РЕКЛАМА

Можливо, через сум принца за рідною батьківщиною нещодавно він та Меган Маркл купили будинок у Європі, поближче до Британії.

Фото: Getty Images

28

Читайте нас у Facebook