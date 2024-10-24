Перші солдати Північної Кореї, яких диктатор Кім Чен Ин відправив для війни проти України, вже прибули до курської області. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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«Перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли вишкіл на східних російських полігонах, вже прибули в зону бойових дій російсько-української війни — зокрема, 23 жовтня 2024 року їхня поява зафіксована у курській області рф», — йдеться у повідомленні.

На злагодження цих північнокорейських військових виділяють декілька тижнів.

«За оцінками ГУР МО України, чисельність перекинутих на росію північнокорейських військових зараз становить близько 12 тисяч осіб, серед них ― 500 офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали. Відповідальним за контроль вишколу та адаптації військ КНДР москва призначила заступника міністра оборони рф юнус-бєка євкурова. Надісланих Пхеньяном солдатів комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом та взуттям, а також гігієною. Зокрема, кожному північному корейцю москва, відповідно до установлених норм, щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу та 300 грам мила», — повідомили в ГУР.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що Північна Корея відправила на війну з Україною військових пілотів.

Як писали «ФАКТИ», на думку відомого військового аналітика Яна Матвєєва, північнокорейські солдати кращі за російських, але їх «вистачить» лише на два тижні.

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