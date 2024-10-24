КНДР відправила у росію 3 тисячі військових, і це не межа: подробиці від розвідки США

Сполучені Штати вперше заявили, що вони бачили докази присутності північнокорейських військ у росії, а південнокорейські законодавці заявили, що близько 3 000 солдатів були відправлені на підтримку війни Кремля в Україні, і ще більше буде відправлено.

ВІДЕО ДНЯ

Міністр оборони США Ллойд Остін, виступаючи в Римі, заявив, що було б «дуже, дуже серйозно», якби північнокорейці готувалися воювати на боці росії в Україні, як стверджує Київ, хоча, за його словами, поки що невідомо, що саме вони там робитимуть.

«Є докази того, що в росії є війська КНДР», — сказав Остін журналістам.

У Сеулі південнокорейські законодавці заявили, що Північна Корея направила до росії 3 000 військових і очікується, що за ними підуть ще тисячі.

РЕКЛАМА

Пхеньян пообіцяв надати загалом близько 10 000 військовослужбовців, розгортання яких, як очікується, завершиться до грудня, заявили законодавці журналістам після брифінгу, проведеного національним розвідувальним агентством Південної Кореї. 3 000 військовослужбовців — це вдвічі більше, ніж попередня оцінка чисельності військ, які вже перебувають в росії, пише Reuters.

«Ознаки підготовки військ на території Північної Кореї були виявлені у вересні і жовтні, — заявив після брифінгу Пак Сун Вон, член парламентського комітету з розвідки. — Схоже, що війська зараз розосереджені по декількох навчальних центрах в росії і адаптуються до місцевих умов».

РЕКЛАМА

Сполучені Штати вважають, що щонайменше 3000 північнокорейських військовослужбовців проходять підготовку на військових базах на сході росії, заявив у середу речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

За словами Кірбі, США встановили, що північнокорейські солдати були перевезені кораблем на початку-середині жовтня з північнокорейського регіону Вонсан до східного російського міста Владивостока. Потім їх доставили на кілька військових полігонів на сході росії.

РЕКЛАМА

Остін заявив, що ймовірне розгортання північнокорейських військ може бути ще одним доказом того, що російські військові мають проблеми з людськими ресурсами. кремль раніше відкидав заяви Сеула про розгортання північнокорейських військ як «фейкові новини», а представник Північної Кореї в Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку назвав їх «безпідставними чутками» на засіданні в понеділок. І москва, і Пхеньян також заперечують передачу зброї, але вони пообіцяли посилити військові зв'язки і підписали договір про взаємну оборону на саміті в червні.

Останні дані з'явилися після того, як Національна розвідувальна служба Сеула заявила, що Північ відправила до росії кораблями близько 1500 спецпризначенців, які, ймовірно, будуть використані для участі у війні в Україні після тренувань та акліматизації. Президент України Володимир Зеленський також звинуватив Пхеньян у підготовці до відправки 10 000 солдатів до росії. Він закликав своїх союзників відреагувати на докази участі Північної Кореї в російській війні.

Союзники по НАТО проводять консультації щодо розгортання північнокорейського контингенту у росії, повідомив речник НАТО.

Адміністрація президента Південної Кореї закликала до негайного виведення військ КНДР з росії, попередивши, що вона може розглянути питання про постачання летальної зброї Україні, якщо військові зв'язки між ними зайдуть занадто далеко. У Берліні Німеччина викликала тимчасового повіреного у справах Північної Кореї через занепокоєння щодо розгортання військ.

«Якщо повідомлення про північнокорейських солдатів в Україні відповідають дійсності і якщо Північна Корея зараз підтримує військами російську агресивну війну в Україні, це було б серйозним порушенням міжнародного права», — заявило у Міністерстві закордонних справ Німеччини.

Минулого тижня Національна розвідувальна служба Південної Кореї заявила, що співпрацювала з українською розвідкою і використовувала технологію розпізнавання обличь для ідентифікації північнокорейських офіцерів у Донецькій області на сході України, які підтримують російські війська, що обстрілюють Україну північнокорейськими ракетами.

Раніше повідомлялося, що Євген Дикий вважає участь військ із КНДР на боці рф у війні в Україні кроком до світової війни.

50

Читайте нас у Facebook