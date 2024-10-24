Багатоквартирний будинок та будівля готелю частково зруйновані внаслідок атаки на Старокостянтинів

Під час атаки ворожих «шахедів» 24 жовтня на Хмельниччині було збито вісім дронів-камікадзе.

Проте, за інформацією очільника обласної військової адміністраії Сергія Тюріна, пошкодження отримав житловий багатоквартирний будинок. Пожежу ліквідовано силами ДСНС, наразі триває робота з розбирання конструкцій.

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«Також був пошкоджений дах готелю та нежитлове приміщення. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вікна в одній із бібліотек області. Одна особа отримала незначні ушкодження», — додав він.

А міський голова Старокостянтиніва Микола Мельничук уточнив журналістам «Суспільного», що на цей час відомо вже про чотирьох постраждалих.

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«В громаді зазнала руйнувань будівля готелю. Там повністю знесло дах. Окрім того, у багатоповерхівках та приватних будинках вибиті вікна та шибки. Наразі на місцях працюють усі відповідні служби», — зазначив мер міста.

А керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про ранковий удар ворога по Куп'янську — зафіксовані влучання поблизу магазину та місцевого ринку. Попередня інформація про двох загиблих на щастя не підтвердилася.

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«З-під завалів деблокували жінку у важкому стані. Внаслідок авіаційного удару попередньо постраждали 4 особи. Частково зруйнована двохповерхова торгівельна будівля, пошкоджено 12 торгівельних кіосків та скління вікон нежитлових будівель», — підсумував Синєгубов.

Без жертв обійшлося й у Мирнограді, що на Донеччині. За інформацією ДСНС, ворожий снаряд поцілив у п'ятиповерхівку.

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Фото ДСНС

Фото ДСНС

У місті триває евакуація.

Нагадаємо, що Старокостянтинів на Хмельниччині часто стає ціллю для атак ворога — рашисти застосовують не лише «шахеди», а й аеробалістичні «Кинджали».

Фото ДСНС Донеччини

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