Зріжте це безжально: секрети догляду за полуницею у жовтні

Наприкінці жовтня зазвичай увесь врожай вже зібрано, проте роботи у городників все ще багато. Їм треба терміново готувати рослини до зимівлі. Тож YouTube-блогер Валерій з Київщини показав на своєму каналі, як доглядає за ремонтантною полуницею напередодні холодів.

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«Це надважливі дії, від яких багато в чому залежить, як наша полуниця перезимує і який врожай ми на ній побачимо в наступному році», — починає розповідь городник-аматор.

За його словами, спочатку першою його думкою напередодні холодів було накрити грядку, таким чином зберігаючи рослинки у відносно теплому середовищі, щось на кшталт, як він накривав молоду капусту для того, щоб вона продовжувала розвиватися.

Але робити так і з ремотатною полуницею не можна, тому що їй потрібен час на підготовку до нового ягідного сезону. Тому зараз треба зупиняти плодоношення примусово, видаливши всі репродуктивні органи. Окрім них з рослин також видаляється пошкоджене листя. Це дозволяє «розвантажити» кущики, покращити вентиляцію повітря між ними.

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Наступним етапом догляду є підживлення. Для цього городник використовує монофосфат калію з розрахунку 20 препарату на 10 л води під кожен кущик. Це калійне добриво також поможе полуниці перезимувати і закласти побільше бруньок, які в наступному році перетворяться на ягідки

Якщо ж очікуються сильні морози, то для того, щоб запобігти вимерзанню кореневої системи полуниці (особливо якщо це молоді кущики), бажано провести мульчування кущиків соломою.

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