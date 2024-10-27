Вирішальні вибори в Грузії: правляча партія святкує перемогу, опозиція не визнає результатів

В Грузії завершується підрахунок голосів, які отримали партії на виборах до парламенту у суботу, 26 жовтня.

ВІДЕО ДНЯ

На ранок неділі, 27 жовтня, на сайті місцевої виборчої комісії вказано, що після підрахунку голосів з 97% виборчих дільниць правляча партія «Грузинська мрія» набрала 54,24% голосів.

Опозиційні «Коаліція за зміни» — 10,80%, «Єдність-Національний рух» — 10,07%. Інші голоси поділили між собою дрібніші опозиційні партії.

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Явка, за попередніми даними, склала близько 60%.

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Водночас екзитполи після закриття виборчих дільниць дали протилежні результати.

Через численні порушення під час голосування опозиційні партії заявили про невизнання результатів виборів.

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Так, на виборчій дільниці № 69 в окрузі Марнеулі зафіксували масовий вкид бюлетенів. На опублікованому у мережі відео можна помітити, як чоловік кинув до урни для голосування пачку бюлетенів. Порушником міг бути заступник голови Марнеулі.

Опозиція заявила про підготовку вуличних акцій протесту ук неділю, 27 жовтня.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, чому нинішні грузинські вибори мають дуже важливе значення для країни й можливо, для всього пострадянського простору.

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