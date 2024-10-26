«Вирішальні» вибори в Грузії: спостерігачі фіксують бійки і масові вкиди бюлетенів

Сьогодні, 26 жовтня, проходять парламентські вибори у країні, яка стала жертвою російської агресії задовго до України, в Грузії. Грузини мають обрати 150 депутатів, при цьому до парламенту пройдуть партії, які наберуть не менше 5% голосів, пише «Новости-Грузия».

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Головна боротьба розгортається між проросійською «Грузинською мрією» та опозиційними партіями, які орієнтуються на Європу.

Вибори у Грузії називають «вирішальними» та найнапруженішими за останні роки. Фактично грузини оберуть курс країни — проєвропейський або проросійський, оскільки партія, яка візьме більшість голосів, сформує уряд та визначить внутрішню та зовнішню політику на чотири роки.

Вже перші години голосування показали, що розгортається дуже напружена боротьба. Так, на виборчій дільниці № 69 в окрузі Марнеулі зафіксували масовий вкид бюлетенів. На опублікованому у мережі відео можна помітити, як чоловік кинув до урни для голосування пачку бюлетенів. Порушником міг бути заступник голови Марнеулі.

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За словами голови Центрвиборчкому, Міністерство внутрішніх справ Грузії відкрило кримінальну справу. На цій дільниці голосування призупинили. Від комісії вимагають провести засідання.

Також спостерігачі повідомляють про масові випадки видачі кількох бюлетенів на одного виборця. У Марнеулі стався напад на спостерігача організації «Мій голос».

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Крім того, у мережі з’явилися кадри інциденту в місті Зугдіді, де представник правлячої партії «Грузинська мрія» Георгій Джикія напав на спостерігачів на одній із виборчих дільниць.

У селі Дідвела Багдатського муніципалітету чоловік увірвався на виборчу дільницю та розбив кілька пристроїв для електронного голосування.

Як писали «ФАКТИ», влітку у Грузії Служба державної безпеки заявила, що на засновника та почесного голову правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзину Іванішвілі готувався замах.

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