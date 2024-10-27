Очистить найбрудніший холодильник: Марина Жукова порадила розчин, який «відмиває геть все» і навіть відбілює пластик

Експертка з чистоти Марина Жукова, яка легко знаходить рішення навіть для «не зовсім зручних» проблем (таких, приміром, як жіночі вусики), розповіла про генеральне прибирання в холодильнику.



Таке питання напевне зацікавить будь-яку жінку, яка чекає в гості свекруху, приятельок або родичок, що будуть без ніяковості заглядати в кожну шпаринку. Для того, щоб ідеально прибратися в холодильнику, експертка радить виготовити розчин, який суттєво полегшить прибирання.

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2 ст ложки соди залийте 2 літрами окропу, додайте ще 1 л теплої води, 2 ст. ложки рідкого господарського мила і дрібку марганцівки (на кінчику ножа). Саме цим розчином можна успішно відчистити всі полички (включаючи скляні) і дверцята холодильника.

А щоб позбутися неприємного запаху, змийте чистячий розчин водою з додаванням зубного ополіскувача. Так ви забезпечите поверхням приємний м’ятний аромат.

На додачу у контейнер для овочів покладіть памперсну пелюшку — вона усуне зайву вологу і, відповідно, попередить розвиток бактерій.

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На додачу нагадаємо про головні правила зберігання продуктів у холодильнику, а саме сала і яєць.

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