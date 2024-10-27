У Дженніфер Лопес і Бена Аффлека виникли проблеми через «квартирне питання»

Минуло сто днів відтоді, як Дженніфер Лопес і Бен Аффлек виставили на продаж свою розкішну нерухомість у Лос-Анджелесі Crestview Manor за разючу ціну в 68 мільйонів доларів. Цей крок був зроблений напередодні того, як зіркова пара оголосила про рішення подати на розлучення, пише видання Marca.

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Величезний особняк, придбаний у травні 2023 року за 60,8 мільйона доларів, займає 3530 квадратних метрів і розташований на великій ділянці площею понад 21 тисячу квадратних метрів.

Маєток з 12 спальнями та 24 ванними кімнатами пройшов масштабну реконструкцію, перш ніж знову був виставлений на продаж на початку цього року.

Відомий американський рієлтор Джейсон Оппенгейм запевнив, що Лопес і Аффлек не повинні надто турбуватися про 100-денний рубіж.

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«Було б дивно, якби будинок продали менш ніж за 100 днів, — сказав він. — Більшість будинків такого масштабу знаходяться на ринку протягом шести місяців, а в багатьох випадках значно довше».

Він підкреслив, що ринок такої елітної нерухомості за своєю суттю нішевий, з меншою кількістю потенційних покупців через значні фінансові інвестиції. Заможні особи, як правило, мають обмежений пул об’єктів нерухомості на вибір і можуть переглядати кілька списків одночасно, потенційно відкладаючи рішення про покупку в надії на коригування ціни.

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Крім того, маєток несе значні щомісячні витрати, оцінені у 283 666 доларів США, які покривають податки, послуги безпеки та збори асоціації домовласників. Ці витрати можуть впливати на швидкість завершення продажу.

Раніше повідомлялося, що ексдружина Бена Аффлека Дженніфер Гарнер після його розлучення перестала з’являтися на публіці зі своїм бойфрендом.

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Фото: Getty Images

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