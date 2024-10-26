Ексдружина Бена Аффлека Дженніфер Гарнер після його розлучення не з’являється на публіці зі своїм бойфрендом

Бен Аффлек отримав підтримку від своєї колишньої дружини Дженніфер Гарнер після того, як його кохана Дженніфер Лопес подала на розлучення в серпні 2024 року, пише видання Geo.tv.

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Тут доречно згадати, що Дженніфер Гарнер зараз зустрічається з генеральним директором Caliburger Джоном Міллером. Тепер джерела ЗМІ дали нове розуміння стосунків Дженніфер Гарнер із бізнесменом.

«Вони майже нікуди не ходять разом. І коли вони все-таки ходять на побачення, то зазвичай у найскромніші місця. Тут немає блиску чи хвилювання», — пояснив інсайдер, додавши, що пара любить насолоджуватися своїм часом далеко від публіки.

Вони справді ідеальні один для одного, тому що вони обидва здаються найщасливішими, просто залишаючись вдома чи, можливо, гуляючи по околицях після обіду, пояснило джерело.

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Раніше повідомлялося, що Джей Ло прагне викликати ревнощі у свого колишнього чоловіка модним одягом і неймовірним макіяжем та планує зробити операція, яку через Бена відкладала.

Фото Getty Images

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