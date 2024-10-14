Почувається самотньою й тупою су… ю: Дженніфер Лопес відверто розповіла про розлучення з Беном Аффлеком

Через два місяці після подачі заяви на розлучення з Беном Аффлеком 55-річна Дженніфер Лопес, яка, за словами її друзів, «лікується» алкоголем, в інтерв'ю журналу Interview сказала, що вона «жодної секунди» не шкодувала про свій вибір.

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Усвідомивши, що рішення розлучитися з Аффлеком — це «саме те, що їй було потрібно», Джей Ло зізналася: «Я думаю про себе… Дякую тобі, Боже! Мені шкода, що це зайняло у мене так багато часу. Мені шкода, що Тобі довелося робити це зі мною так багато разів. Я повинна була дізнатися це два або три рази тому. Я розумію».

За словами Лопес, яка вже тричі виходила заміж, емоційні втрати від розлучення можна порівняти з тим, що її «дуже сильно вдарили по голові довбаною кувалдою», пише The News.

Попри минулі надії на тривале кохання, тепер вона вважає «стару Дженніфер», яка прагнула спілкування, щоб почуватися повноцінною, «тупою су… ю», і навчилася говорити «ні» такому мисленню. Хоча Лопес зізналася, що відчуває себе «самотньою» і «сумною» після розриву, вона прийняла свою незалежність, кажучи: «Я здатна відчувати радість і щастя сама по собі».

Дженніфер Лопес не назвала ім'я Аффлека в інтерв'ю, хоча й не приховувала, про кого йдеться. Тим часом 52-річний Аффлек ще не давав жодних коментарів.

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Пара, яка, як відомо, розірвала свої перші заручини у 2004 році, примирилася у 2021 році та одружилася наступного року, але на другу річницю весілля, 20 серпня 2024 року, Лопес подала на розлучення.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Бен Аффлек здивував своїх шанувальників новим іміджем, коли різко помолодшав.

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