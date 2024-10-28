росія продовжує бити по житловій забудові Хакова та області. Так, у ніч проти понеділка, 28 жовтня, близько 02:30 в обласному центрі лунали вибухи — ворог завдав авіаудару.

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В мерії заявили про влучання у Холодногірському районі по 9-ти поверховому житловому будинку, пожежу та часткове руйнування.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

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«На на даний момент маємо інформацію про сімох постраждалих у Холодногірському районі, серед яких дівчина 16-ти років. У багатоповерхівці пошкоджено перекриття між 8 та 9 поверхами, зруйновано три квартири», — повідомив мер Ігор Терехов.

Ворог завдавав ударів КАБами не лише вночі, але й увечорі 27 жовтня — постраждали шестеро містян: троє поранених у Салтівському районі і ще троє у Шевченківському. Зруйнована господарча споруда, пошкоджений 21 приватний будинок та 4 авто.

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В ДСНС уточнили, що на місці ворожого удару тривають аварійно-рятувальні роботи. У багатоповерхівці були частково зруйновані квартири на верхньому поверсі, в домі вибиті вікна. В ліквідації наслідків ворожого обстрілу задіяно понад 25 рятувальників та 6 одиниць техніки ДСНС.

В той же час в Національній поліції додали, що внаслідок обстрілу Харкова ввечері в неділю, 27 жовтня, у двох районах зафіксовано серйозні пошкодження житлової інфраструктури.

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Фото поліції

Фото поліції

У Салтівському районі ворожий боєприпас влучив у землю, а в Шевченківському — у будівельний майданчик. Пошкоджено господарчу споруду, приватний житловий будинок, готель, скління вікна у трьох багатоквартирних будинках та адміністративній будівлі.

Фото поліції

А в МВС зазначили, що під час двох ударів по Харкову та Чугуєву загалом постраждала 21 людина, у тому числі пятеро дітей.

На Сумщині є влучання в критичну інфраструктуру. В обласній ВА повідомили, що «шахеди» атакували Конотопський район. «На місці працюють всі необхідні служби. Проводяться відновлювальні роботи. У результаті протиповітряних боїв підрозділами ППО Сухопутних військ та Повітряних сил ЗСУ було знищено 6 ворожих „шахедів“. Всього, з початку року наші зенітники збили 406 російських безпілотників», — йдеться у повідомленні.

За вказівкою НЕК «Укренерго» на території Сумської області введені графіки аварійних відключень.

В небі над Миколаївщиною ППО знищила чотири дрони-камікадзе. Керівник ОВА Віталій Кім повідомив, що в результаті бойової роботи у Вознесенському районі уламками пошкоджено три приватних будинки, господарчі споруди та автомобіль. А за межами населеного пункту, на відкритій території, відбулося займання трави, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає.

У командуванні Повітряними силами ЗСУ підсумували, що ворог застосував 100 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу із напрямків Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (рф).

Станом на ранок понеділка було підтверджено збиття 66 ворожих БпЛА у Сумській, Харківській, Чернігівській, Полтавській, Київській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Київщині, Черкащині та Хмельниччині.

Крім того, 24 російських безпілотники локаційно втрачено, 4 — полетіли у напрямку рф та білорусі. На жаль, є декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України.

Нагадаємо, що днями росіяни атакували баражуючими боєприпасами столицю — в Солом'янському районі Києва було влучання в житлову багатоповерхівку. На жаль, є загиблі та поранені.

Фото ДСНС

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