В окупованому Криму вночі лунали вибухи, а в Бердянську підірвали міст

У ніч проти 28 жовтня, коли українські БпЛА атакували два спиртзаводи у Воронезькій області рф, «гучно» було й в тимчасово окупованому рф Криму.

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За даними тг-канала «Кримський вітер», лунали вибухи у Джанкойському, Гвардійському та Сімферопольському районах. Також оголошували повітряна тривога й у Севастополі.

Мешканці окупованого півострову у соцмережах писали, що у Симферополі лунали вибухи в районі аеропорту. Проте наразі не ясно — чи це були «прильоти», чи наслідки роботи ППО російських загарбників. Також повідомлялося про «до 20 вибухів» у Джанкої.

«У Червоногвардійському районі також було чути серію вибухів, до 8 штук, повідомляє підписник. Інформація потребує уточнення», — йдеться в публікації каналу.

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Перед цим «гауляйтер» Севастополя михайло развожаєв заявляв про загрозу балістики, проте пізніше оголосив відбій.



Також «гучно» вночі було й у тимчасово окупованому Бердянську, де нещодавно підірвали суддю-колаборанта. Напередодні увечорі в місті пролунав гучний вибух, який добре чув мікрорайон Колонія.

В Бердянській міській військовій адміністрації зазначають, що, за попередньою інформацією, було підірвано залізничний міст між будівлею Водоканалу та автомийкою на Східному проспекті. Наразі дані уточнюются.

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Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав, про який саме шляхопровід йдеться.

Фото зі сторінки Петра Андрющенка

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«Чекаємо на уточненні данні щодо ступеню руйнування, проте на зараз по суті це унеможливлює використання росіянми залізниці з та у Бердянськ», — додав він.

Раніше повідомлялося про атаку українських дронів на російський завод імені Свердлова в місті Дзержинськ Нижегородської області. Підприємство, яке виробляє вибухівку, авіабомби, КАБи, бойові частини протитанкових кумулятивних керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО, розташоване за 900 км від державного кордону України.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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