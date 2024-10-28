Не все залежить від США: Зеленський відповів, як прем’єр-міністр Індії Моді може вплинути на завершення війни в Україні

Якщо після президентських виборів в США, де наразі за голоси виборців б'ються Камала Гарріс та Дональд Трамп, Вашингтон припинить підтримку України, нашій країні буде дуже складно.

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Про це президент України Володимир Зеленський сказав у інтерв’ю виданню Times of India.

«Багато речей залежить від політики США. Мені здається, це не дуже глибокий аналіз, коли ми говоримо, що все залежить від виборів в США. Багато чого, але не все. Початок війни в Україні і те, що наша нація вистояла, вона була без підтримки союзників, включаючи США», — сказав він.

За його словами, українці зупинила російські війська, а деокупувати території тільки своїми силами у нас би не вийшло, принаймні це було б дуже дорого з точки зору людських втрат.

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«Але не все залежить від виборів в США. Політику змінює не тільки лідер. Ми не знаємо, хто буде президентом. Але, безумовно, все одно двопартійна підтримка України залишиться, і в будь-якому випадку Конгрес США, з яким ми напрацювали міцні стосунки, буде мати свій особистий вплив на цю війну, незважаючи на те, хто буде президентом. Хоча президент все одно буде формувати міжнародну політику», — сказав він.

Також президент України висловив думку, що голова індійського уряду Нарендра Моді міг би вплинути на завершення війни між Україною та російською федерацією. Зокрема на території Індії могли б пройти переговори між Києвом та москвою.

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Крім того, додав Зеленський, Моді є прем’єр-міністром величезної країни з точки зору населення, економіки й впливу.

«Така країна не може просто сказати, що ми зацікавлені в закінченні війни — ми всі в цьому зацікавлені. Прем’єр-міністр Моді може впливати на завершення війни з Україною. Це його величезна цінність у будь-якому конфлікті. Це величезна цінність Індії», — пояснив президент.

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Також Зеленский додав, що блокування економіки росії, дешевих енергоресурів, а також оборонно-промислового комплексу (ОПК) ворога призвели б до зниження спроможностей москви вести війну проти України.

За словами українського президента, лідер Індії міг би допомогти України із поверненням насильно депортованих до росії дітей: «Ви можете змусити путіна повернути українських дітей… Прем’єр-міністр Моді може використати свій вплив і сказати путіну: просто дайте мені 1000 українських дітей, які будуть повернуті в Україну. Нехай прем’єр-міністр Моді поверне хоча б 1000 українських дітей».

Зазначимо, що 23 серпня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідав Київ з офіційним візитом, у ході якого було підписано чотири угоди про співпрацю між Індією та Україною. В той же час, за даними Bloomberg, Індія зараз є другим найбільшим постачальником заборонених технологій до росії після Китаю, що викликає занепокоєння на тлі війни в Україні.

А днями індіський прем'єр відвідував саміт країн БРІКС в російській Казані, куди також приїжджав генсек ООН Антоніу Гуттеріш. Останній нарвався на шквал критики через зустріч з путіним.

Фото — скріншот

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