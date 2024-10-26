Ці люди використовують його: генсека ООН розкритикували за рукостискання з диктатором

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, якого оголошено персоною нон грата в Ізраїлі, під час візиту до росії викликав різку критику через рукостискання з главою кремля володимиром путіним і теплі обійми із самопроголошеним білоруським лідером олександром лукашенком, пише видання T-online.

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путін має ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом у Гаазі за військові злочини. Лукашенка засуджували як останнього диктатора Європи. Гутерріш зустрівся з ними на саміті БРІКС (Бразилії, росії, Індії, Китаю та Південної Африки), організованому путіним. Тоді ж лукашенко подарував йому скульптуру лелек, які в білорусі вважаються символом миру.

Експерт Яніс Клюге з Науково-політичного фонду в Берліні написав про Гутерріша в мережі «X»: «Чи може хтось повернути старого додому? Він виглядає збентеженим, і ці люди використовують його».

Серйозна критика на адресу Гутерріша була від Марі-Агнес Штрак-Циммерманн. Німецька політикиня написала на «X», що під керівництвом Антоніу Гутерріша Організація Об'єднаних Націй стала тінню колишньої себе.

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Водночас у заяві Організації Об'єднаних Націй йдеться, що Гутерріш у розмові з путіним підкреслив, що російська агресивна війна проти України є порушенням Статуту ООН і міжнародного права. Організація Об'єднаних Націй прагне до справедливого миру, зазначається в документі.

Тим часом Антоніу Гутерріш планує візит в Україну, попри жорстку критику.

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«Ми працюємо над тим, щоб знайти взаємно зручний час для такого візиту», — заявив у Нью-Йорку його прессекретар Фархан Хак.

Речник також захистив появу Гутерріша на саміті нових індустріальних країн БРІКС у Казані, а також його рукостискання там і зустріч з президентом путіним. За його словами очільнику ООН дозволили спілкуватися з людьми, які перебувають під кримінальним розслідуванням, на підставі «оперативної необхідності».

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«Ми стурбовані війною в Україні. Ми стурбовані безпекою судноплавства в Чорному морі, і це все є причинами для такої зустрічі», — пояснив Фархан Хак.

Попри критику, Антоніу Гутерріш є одними з фаворитів на отримання Нобелівської премії миру в цьому році.

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