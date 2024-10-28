Замінить МСЕК: стало відомо, якому органу передали функції скандальної медико-санітарної експертної комісії

Після низки корупційних скандалів президент Володимир Зеленський доручив ліквідувати медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), і деякий час питання про те, хто зможе їх замінити, залишалося відкритим.

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Нарешті у понеділок, 28 жовтня, стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я передало функції Центральної медико-санітарної експертної комісії Українському державному науково-дослідному інституту медико-соціальних проблем інвалідності у місті Дніпро.

«Виконання функцій Центральної МСЕК, зокрема щодо розгляду оскаржень та проведення перевірок обґрунтованості рішень, прийнятих МСЕК регіонального рівня, повністю передано до Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ в місті Дніпро, де впродовж 2024 року МОЗ створювалась необхідна матеріально-технічна база, що має значно спростити процес проходження експертизи для людей», — зазначили у міністерстві.

В МОЗ також проінформували, що алгоритм оскарження рішень МСЕК наразі не змінився: «Якщо ваша справа була направлена на оскарження до Центральної МСЕК, то її буде перенаправлено до Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України в місті Дніпро. З вами звʼяжуться щодо розгляду і подальших дій, черговість розгляду буде збережена».

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Нагадаємо, що один із найгучнішиї корупційних скандалів розгорівся на Хмельниччині, де у очільниці обласної МСЕК знайшли мільйони доларів, у тому числі й готівкою. МОЗ провело перевірку і скасувало рішення щодо інвалідності 74 військовозобов'язаним.

Фото з відкритих джерел

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