Відлуння скандалу: Зеленський доручив ліквідувати МСЕК

На тлі корупційних скандалів президент України Володимир Зеленський доручив ліквідувати медико-соціальні експертні комісії. Він підписав указ № 732/2024 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 жовтня 2024 року „Щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів“».

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«Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: 1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 жовтня 2024 року „Щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів“ (додається). 2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. 3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування», — йдеться в указі.

Згідно з указом, МСЕК буде ліквідовано до 31 грудня 2024 року.

Як писали «ФАКТИ», через корупційний скандал, пов’язаний з прокурорами, які оформили фіктивну інвалідність, подав у відставку генеральний прокурор України Андрій Костін.

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