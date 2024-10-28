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Україна

У Верховній Раді з'явилася ухвала про відставку генерального прокурора Андрія Костіна

13:01 28 жовтня 2024
Андрій Костін

Після того як 22 жовтня Андрій Костін оголосив про бажання піти у відставку з посади Генерального прокурора України, Верховна Рада України готується ухвалити відповідне рішення. Своє рішення поки що голова Офісу генпрокурора озвучив одразу після скандалу з отриманням десятками співробітників Хмельницької прокуратури сумнівних висновків МСЕК щодо власної інвалідності.

На сайті ВР України у понеділок, 28 жовтня, з'явився проєкт постанови № 12153 про надання згоди на відставку Андрія Костіна з посади Генпрокурора України. До документа додано власноручну заяву поки що головного прокурора України.

Відповідно до статей 85 та 131−1 Конституції України, кандидатуру Генерального прокурора призначає та звільняє президент України, але виключно за згодою з Верховної Ради України.

Тим часом, як повідомляли «ФАКТИ», хоча кандидатура на місце Андрія Костіна офіційно ще не заявлялася, нею може стати екснардеп та колишній в. о. генпрокурора Віктора Чумака. Щоправда, це прізвище може стати вже четвертим у загальному довгому списку претендентів на посаду керівника Офісу генпрокурора.

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Фото з Вікіпедії

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