«Вважаю за правильне заявити»: генпрокурор Костін подав у відставку через «інвалідів»

Генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку на тлі скандалів з корупцією у МСЕК. Про це він повідомив у Telegram.

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«Президент України сьогодні провів засідання РНБО щодо очевидно аморальної ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів. Зараз на всіх рівнях в державі тривають перевірки, розслідуються кримінальні провадження. Багато ганебних фактів зловживань встановлено і в системі органів прокуратури України. Вважаю абсолютно правильною позицію Президента України Володимира Зеленського щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність. У тому числі, політична відповідальність. Я вдячний Президенту України та Верховній Раді України за довіру. Але в даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади Генерального прокурора», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», днями голову миколаївської МСЕК затримали з півмільйона доларів. Також стало відомо, що майже всі прокурори на Хмельниччині фіктивно отримали інвалідність.

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