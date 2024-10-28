Джерела називають ще одного кандидата на посаду генпрокурора: про кого йдеться

Через скандал з оформленням інвалідності прокурорами очільник Генпрокуратури Андрій Костін оголосив про своє звільнення. Тепер справа за парламентом, а в «Слузі народу» заявляють, що проблем зі звільненням Костіна не буде. Якийсь час Офісом Генерального прокурора в статусі в.о. може керувати перший заступник Костіна Олексій Хоменко.

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Ще на початку вересня «ФАКТИ» писали, що в ОП у крісло Генпрокурора розглядають як компромісну фігуру Ірину Мудру — заступницю Андрія Єрмака, яка змінила на цій посаді Андрія Смирнова. Проте, цей вибір неочевидний. До роботи у владі Мудра працювала банківським юристом, тож дотичності до органів прокуратури ніколи не мала.

Після того, як Костін подав заяву про звільнення, розмови про можливих кандидатів активізувалися. Так, ЗМІ минулого тижня, зокрема, називали кандидатуру нинішнього керівника Київської ОВА Руслана Кравченка, яку розглядають на Банковій.

Ще один можливий кандидат на посаду Генерального прокурора, якого називають джерела, — народний депутат 8-го скликання, колишній в.о. генерального прокурора України, юрист Віктор Чумак. На відміну від вищезгаданих кандидатур, Чумак має чималий досвід роботи у прокуратурі.

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Він очолював Комітету ВРУ з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією. Крім того Чумак був заступником Генпрокурора Руслана Рябошапки та займав посаду головного військового прокурора, а після звільнення Рябошапки недовго виконував його обовʼязки.

Джерела кажуть, що досвід головного військового прокурора наразі є важливим фактором, адже у випадку заморозки війни потрібен буде досвідчений і жорсткий військовий прокурор для наведення порядку в армії.

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За час своєї кар’єри Чумак зарекомендував себе як фахівець із реформування прокуратури та має повагу і підтримку серед міжнародних партнерів України, що важливо для подальшого розвитку системи правосуддя. Чумак не був помічений у скандалах, а з прокуратури пішов через незгоду зі стратегією Венедиктової, яку вона обрала, коли очолила Офіс генпрокурора.

На користь Чумака говорить й його чималий досвід у сфері правоохоронної діяльності. Також він відзначився принциповістю та готовністю впроваджувати зміни.

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Таке призначення може стати сигналом союзникам, що хронічні проблеми у всій системі прокуратури нарешті вирішуватимуться у рамках взятих на себе зобов’язань.

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