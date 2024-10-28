Броня крутіша за танк, але слабке озброєння: ЗСУ знищили до 10% рідкісної російської техніки

На передовій противник все частіше застосовує рідкісну техніку, яка на ділі виявляється більш ніж сумнівною цінністю. А іноді знищення буквально однієї-двох одиниць може призвести до втрати зс рф до 10% своєї техніки цього типу, як, наприклад, з виведенням з ладу бойової машини підтримки танків (БМПТ) «Термінатор-2».

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Про це пише військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Йдеться про удар на Курахівському напрямку, і це перше підтверджене ураження цієї техніки за 2024-й рік, хоча у 2022-му і 2023-му роках були дані про успішне виведення її з ладу.

Це пояснюється рідкістю самого БМПТ «Термінатор-2», чия точна кількість невідома, але навряд чи більша за 10 одиниць, максимум 20 одиниць. Навіть попередньої моделі «Термінатор-1» було вироблено близько 20 штук.

Згідно з концепцією самого БМПТ він вдає із себе, по суті, шасі танка, озброєне зброєю проти піхоти, і частково, проти ворожих танків, щоб захищати власну техніку. З цією метою «Термінатор-2» отримав потужну броню, але доволі слабке озброєння — так, замість танкової гармати він має дві 30-мм гармати, 2 станкові гранатомети, кулемет і протитанковий ракетний комплекс.

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«БМПТ „Термінатор-2“ — це найкраща в російській армії машина за показниками бронювання після БМО-Т. По суті, машина підтримки танків за своїми показниками виживання перевершує будь-який радянський/російський танк, що так само зумовлює низький показник знищення машин, які, по суті, оперують у ближній зоні і практично на передньому краї за ЛБЗ», — підкреслює Олександр Коваленко.

Водночас мінусів у техніки більше. Навіть одна 30-мм гармата має високу віддачу і слабку точність, а маючи їх одразу дві, «Термінатор» частіше промахується. Хоча порівняно з першою моделлю «Термінатор-2» став легшим на 4 тонни і важить тепер 44 тонни, він має слабкий двигун. Як стверджує Олександр Коваленко, двигун В-92С2 БМПТ є продовженням лінійки двигунів В-2, створених на Харківському заводі ще в 1939-му році.

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Проте в самих зс рф вважають цю техніку необхідною, хоча і нинішня база «Термінатора-2» в особі Т-72 змінюється на більш сучасний, на думку окупантів, Т-90С.

Раніше повідомляли про те, що напередодні зими у росіян з'явилися проблеми з танком Т-80, який найбільше підходить для зимових умов. Їхня кількість у росії катастрофічно зменшується.

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