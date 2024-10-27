В умовах тяжких втрат російські окупанти кидають у бій справжні раритети на кшталт 70-річної гармати Д-74. Але також на передовій іноді «світяться» новітні та рідкісні зразки бойової техніки, як, наприклад, легкий бронеавтомобіль для спецпідрозділів ВДВ вс рф «Сармат-3».

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Про це повідомляє портал «Мілітарний», зазначаючи, що до того техніку показували в основному на виставках, першою з яких стала «Армія-2018». Точна кількість випущених «Сарматів» невідома, але вони існують у кількох варіантах та модифікаціях.

Так, є легкоброньований та неброньований варіанти, втім, броня у «Сармат-3» дуже слабка, що й не дивно для техніки вагою всього 3,5 тонни. Щоправда, легка вага робить комфортним її скидання з літака для участі в операціях ВДВ. Також через легку вагу броньовик вкрай слабо озброєний — кулемет чи станковий гранатомет, хіба що встановлення протитанкового ракетного комплексу робить «Сармат-3» небезпечним противником.

Втім, авто має і ряд сильних сторін — непогану місткість у вигляді 4 бійців у кабіні та 100 кг вантажу у неброньованому відсіку або 1 тонну вантажу у варіанті без десанту. Інший плюс — висока швидкість до 120 км/год по шосе та універсальність — окрім десанту та вантажу авто може везти поранених у спеціальному медичному варіанті.

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Але, як підкреслили на «Мілітарному», загалом «Сармат-3» слабка техніка, яку не врятують навіть 120 км/год, оскільки FPV-дрони все одно можуть її наздогнати. А відсутність або слабка броня дає мало шансів екіпажу та десанту вціліти при попаданні дрону чи близькому розриві снаряда. Таким чином «Сармат» є російським аналогом китайських всюдиходів DesertCross 1000−3, які зазвичай використовуються як гольф-кари. При цьому російський автомобіль за рахунок хоча б закритого і мінімально броньованого кузова все ж таки дає своєму екіпажу більше шансів врятуватися, що для екіпажу «китайця» зовсім неможливо.

Раніше повідомляли про те, що в окупантів виникли серйозні проблеми з танком Т-80, який з ряду причин є одним із найкращих для дій взимку. Однак їхня кількість в армії росії дуже сильно впала.

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На фото: Бронемашина «Сармат-3». Фото з відкритих джерел.

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