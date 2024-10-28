Дженніфер Лопес у міні-спідниці та на високих підборах «посвітила ногами» на фотоколлі фільму Бена Аффлека

У рамках кінофестивалю Американського інституту кіномистецтва крім прем'єри фільму «Марія» з Анджеліною Джолі у головній ролі відбувся і фотоколл (зйомки знаменитостей) фільму «Неприборканий» Вільяма Голденберга, продюсерами якого виступили Бен Аффлек та його близький друг Метт Деймон.

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Самих Аффлека та Деймона на заході не було, натомість його відвідала ексдружина Бена Дженніфер Лопес, яка зіграла у картині одну з головних ролей, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Перед фотографами 55-річна зірка з'явилася у білій сорочці, рожевій міні-спідниці та кремовій куртці оверсайз. Доповнювали образ бежеві туфлі на дуже високому підборі, коричневий ремінь та кремова сумочка.

Фото https://www.justjared.com

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Примітно, що минулого місяця зірка прийшла на прем'єру фільму «Неприборканий» у Торонто у вбранні, яке інтернет-користувачі прозвали «платтям помсти». Багато хто вважає, що Лопес навмисне одягається відверто на заходи, пов'язані з фільмом, над яким працював її колишній чоловік. Так це чи ні насправді, залишається лише гадати.

Якщо вірити інсайдерам, Лопес зараз намагається забути Бена. З'явилася навіть інформація про те, що вона буквально «влаштувала кастинг», щоб їй піднесли «на блюдечку» гарних молодих чоловіків, які б допомогли їй «залікувати рани», що залишилися після невдалого заміжжя. Бен Аффлек, зважаючи на все, теж готовий залишити стосунки з Лопес у минулому, хоча ще нещодавно ЗМІ писали, що він не може до кінця відпустити колишню дружину, оскільки насолоджується «емоційними гойдалками».

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Наразі ж 52-річний Бен замислюється над тим, якими будуть його наступні стосунки. За інформацією ЗМІ, він планує ходити на побачення, але лише з тими жінками, які не вживають алкоголь. У самого Аффлека в минулому були проблеми із «залежностями», тому він не збирається ризикувати та ставити своє відновлення під загрозу.

Нагадаємо, що після оголошення про розлучення Лопес і Аффлек виставили на продаж свою розкішну нерухомість у Лос-Анджелесі, оцінивши її у 68 мільйонів доларів. Відтоді минуло 100 днів, але наразі не відомо, чи висловив хтось із товстосумів бажання придбати Crestview Manor.

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Фото з сайту https://www.justjared.com

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