Кожен день як останній: Лілія Ребрик зізналася у страхах

Популярна акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно втретє стала мамою, розповіла про почуття, які зараз її переповнюють. На своїй сторінці у соціальній мережі Лілія виклала допис, у якому зізналася у своїх страхах. Він викликав підтримку серед підписників з багатьох куточків України.

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«Живемо кожен день як останній, — написала Лілія. — Страшно заходити в стрічку новин.

Страшно чути вибухи, тривоги. Страшно читати про смерті. Статистика… хоча насправді за кожною цифрою — горе.

Але… живемо поки живемо! Радіймо хоч маленьким радощам. Букетам квітів, кольорам листя на пожухлій траві, осінньому повітрю. Будь-чому, що здатне тримати нас тут і щодня нагадувати, що ми — люди".

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Ребрик звернулася до своїх шанувальників з питанням, як вони виживають, за що «тримаються».

«Немає сил від цих вибухів, від цих шахедів, — написали у відповідь. — Дитина налякана. Забрали дитинство, займалася улюбленими бальними танцями, вона ними боліла, як то кажучи. А тепер один стрес і більш нічого. Якщо що, то ми з м. Сум».

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«Я з Дніпра, — прокоментували допис. — Думаю, що якась частина мене з початком війни вже вмерла… я навчилася не боятися, не панікувати, не плакати від новин, навчилася тримати крихкий баланс, але разом з тим вже немає і не знаю, чи буде та радість всіляким дрібницям, все важче стає радіти. Якось так».

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«Запорізька область тримає стрій!!! — підтримали у коментарях. — Все є і буде Україна!«

Раніше Лілія Ребрик замилувала фото зі своєю третьою дитиною.

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