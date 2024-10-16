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Перші колготки: Лілія Ребрик замилувала мережу фото зі своєю третьою дитиною

18:57 16 жовтня 2024
Лілія Ребрик та Адель

Популярна акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка навесні 2024 року народила третю доньку, показала, як святкує її семимісячний день народження. На своїй сторінці у соціальній мережі Лілія виклала відео, на якому вітає крихітну Адель рожевим тортиком та вдягає на неї прозорі колготки.

«7 місяців… — підписала відео Ребрик. — Адель та її перші прозорі колготи».

Акторка регулярно викладає відео та світлини, святкуючи кожен новий місяць донечки. Мережа у захваті від красивих відео та бажає всім діткам мирного неба.

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«Колготки Адель зробили мій день прекраснішим», — зізнались у коментарях.

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«Боже мій, Лялька Барбі справжня, — написали підписники. — Так приємно на душі від таких відео».

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«Яка маленька модниця! - зауважили дописувачі. — Дуже ми-ми-мило! Вітаю 7 місяців. Щастя та здоров'я. Мирного неба».

Нагадаємо, колишній Холостяк чекає на народження другої дитини.

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