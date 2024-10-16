Перші колготки: Лілія Ребрик замилувала мережу фото зі своєю третьою дитиною
Популярна акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка навесні 2024 року народила третю доньку, показала, як святкує її семимісячний день народження. На своїй сторінці у соціальній мережі Лілія виклала відео, на якому вітає крихітну Адель рожевим тортиком та вдягає на неї прозорі колготки.
«7 місяців… — підписала відео Ребрик. — Адель та її перші прозорі колготи».
Акторка регулярно викладає відео та світлини, святкуючи кожен новий місяць донечки. Мережа у захваті від красивих відео та бажає всім діткам мирного неба.
«Колготки Адель зробили мій день прекраснішим», — зізнались у коментарях.
«Боже мій, Лялька Барбі справжня, — написали підписники. — Так приємно на душі від таких відео».
«Яка маленька модниця! - зауважили дописувачі. — Дуже ми-ми-мило! Вітаю 7 місяців. Щастя та здоров'я. Мирного неба».
Нагадаємо, колишній Холостяк чекає на народження другої дитини.41
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