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Таємний коханий: Дженніфер Еністон закрутила любов із пластичним хірургом

21:58 28 жовтня 2024
Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон, яка знайшла спосіб уникнути пильної уваги під час побачень, щаслива, адже по вуха закохалася у чоловіка, який, за чутками, є пластичним хірургом. Джерело розповіло, що «у її клініці серед лікарів є хлопець, який дуже схвилював акторку. Це одна з головних причин, чому вона йде на лікування із задоволенням, тому що вона отримує шанс побачити його», пише The News.

Джерело додало: «Джен дуже загадкова щодо цього. Вона їздить для лікування у кілька різних місць на Східному та Західному узбережжях, тому трохи важко визначити, ким саме є цей хлопець. Але вона дала зрозуміти, що хотіла б зустріти чоловіка за межами голлівудської тусовки, когось, хто має щось власне! Вона сама дуже зацікавлена в догляді за шкірою, тому мати такого хлопця було б ідеально!«

Додамо, що перший шлюб Дженніфер Еністон був з Бредом Піттом — з 2000 по 2005 рік, а другий - з Джастіном Теру — з 2015 по 2018 рік.

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Еністон зізналася про чутки про неї — дещо правда.

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