Від 11 до 17 гривень: скільки доведеться платити за електроенергію та газ у 2025-му й чому зростуть тарифи

Вже з листопада частина українців почне більше платити за воду, проте поки це стосуватиметься лише мешканців Одеської області. Водночас у 2025 році вже на всіх українців може очікувати вибухове зростання всіх тарифів на комунальні послуги. Таку думку висловив голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко. На його думку, цей процес незворотний і вже наступного року платити за електроенергію, газ, опалення та воду українці будуть більше.

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На думку Попенка, неминучим зростання тарифів на електроенергію та газ роблять три причини:

- це прописано у меморандумі з МВФ;

- отримання від МВФ фінансування;

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- неодноразові заяви українських політиків щодо необхідності доведення вартості електроенергії до ринкового рівня.

Все це разом, за словами співрозмовника «ФАКТІВ», і робить неминучим висновок про зростання тарифів на комунальні послуги.

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Щодо конкретних цін, то, за словами експерта, кінцева вартість електроенергії для населення може становити до 9−11 гривень за кіловат залежно від регіону, і близько 17 гривень за кубометр природного газу. При цьому саме підвищення може відбуватися або одразу 2025 року, або бути розтягнутим на певний період.

«Можливо, спочатку вирішать запровадити якусь проміжну ціну — для газу це може бути 9,5−10 гривень за кубометр, а для електроенергії — до 7 гривень за 1 кВт/год. Зростання вартості того ж газу автоматично спричинить зростання тарифу на опалення», — назвав інший варіант зростання тарифів Олег Попенко.

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Як зазначив у коментарі «ФАКТАМ» експерт, у кожному своєму меморандумі МВФ наголошує на необхідності запровадження ринкових цін на електроенергію, природний газ, воду та всі комунальні послуги. І, ймовірно, навесні-літом 2025 року цю вимогу почнуть виконувати. При цьому зауважимо, що вартість 1 кубометра природного газу на Українській енергетичній біржі з постачанням у квітні сьогодні оцінюється у 15,78 грн.

Водночас в Україні існує мораторій на зростання тарифів на природний газ та опалення на період дії військового стану та 6 місяців після його закінчення. А ось тарифи на воду та електроенергію під ці обмеження не підпадають і у разі збільшення цін на електроенергію вартість води для українців неминуче зросте.

Раніше «ФАКТИ» писали, що українська влада заперечує неминучість зростання тарифів на послуги ЖКГ за договорами з МВФ, наполягаючи, що це лише одна з пропозицій, не більше.

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