Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжили ще на 90 днів

У вівторок, 29 жовтня, Верховна рада проголосувала за законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів — до 7 лютого 2025 року.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відповідні законопроєкти напередодні подав у парламент президент України Володимир Зеленський.

Так, за продовження воєнного стану проголосували 311 народних депутатів, а за продовження загальної мобілізації — 304.

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Від початку повномасштабної війни це буде 13-м продовженням воєнного стану та мобілізації.

За словами Железняка, під час голосування:

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- 311 народних депутатів підтримали законопроєкт № 12151 про продовження воєнного стану;

- 304 — законопроєкт № 12152 про продовження строку проведення загальної мобілізації.

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Загальна мобілізація та воєнний стан продовжені з 10 листопада 2024-го до 7 лютого 2025-го.

В Україні воєнний стан було введено у день початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, та вперше продовжено 25 травня.

Востаннє термін дії воєнного стану було продовжено з 11 серпня 2024 року до 9 листопада цього року.

У період особливого режиму можуть тимчасово обмежуватися окремі права та свободи громадян, гарантовані Конституцією України. Зокрема нещодавно Кабмін затвердив зміни до Порядку призову громадян на військову службу в умовах мобілізації під час особливого періоду. Повістки тепер можуть надсилатися на спеціальному бланку або оформлятися через Єдиний державний реєстр призовників.

Зараз ситуація на фронті складається не на користь України. Про необхідність продовження воєнного стану говорять військові й люди, які тісно пов'язані з фронтом. Так, за словами генерала Дмитра Марченка, наразі на Донеччині «фронт посипався», й потрібні екстрені міри для його стабілізації. Крім нестачі боєприпасів та озброєння, не вистачає людей. Українські підрозділи потребують поповнення.

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