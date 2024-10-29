Скільки ракет накопичила рф для наступного масованого удару: що відомо

росія зберігає потенціал до 150 ракет різних типів для масованого терористичного удару по території України. Так вважає директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих. Він зазначив, що зараз ворог замість масованих ударів ракетами застосовує ударні БПЛА типу Shahed, маючи на меті не тільки психологічний тиск на населення нашої країни.

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«Також ворог прагне впливати на економіку України — ефективно працювати, щоб оборонятись від агресії, — говорить Рябих. — Можемо припустити, що ракети, які ворог не застосовував для атак по Україні, росія накопичує для масованого ракетного удару. За даними різних експертів, росія сьогодні зберігає потенціал від 100 до 150 ракет різних типів для масованого удару по Україні. Зокрема, ракет класу „повітря — земля“ Х-101 та Х-555. А також крилаті та балістичні ракети».

На думку експерта, наступний ракетний удар може бути по енергетичній інфраструктурі України. А поки що атаки БПЛА можуть виснажувати нашу протиповітряну та протиракетну оборону.

«Також окупанти намагаються виявити шляхи для підходу ракет до цілей. Противник готується до атак по підстанціях українських АЕС. Але тепер в цю гру можна грати вдвох», — зазначив експерт.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що днями росіяни влучили в енергооб’єкт на Сумщині, і без світла залишились понад 20 тисяч споживачів.

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