Хоч і не такий красень, як Пітт: Анджеліна Джолі «зблизилась» з чоловіком, який на 28 років молодший за неї

Відома 49-річна актриса Анджеліна Джолі, яка зізналася, що її діти навряд чи стануть кінозірками, «зблизилася» з чоловіком, який за віком цілком міг би бути її сином.



Йдеться про 21-річного актора Джейсона Шмідта, який грав у її бродвейському мюзиклі «Ізгої», пишуть ЗМІ з посиланням на інсайдерів.

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Фото зі сторінки atelierjolieofficial

Як уточнюють джерела, йдеться не про роман, а про те, що між Анджеліною та Джейсоном виник «міцний зв'язок»: актриса начебто «дуже цінує його талант та інтерес до мистецтва». За словами інсайдерів, актриса навіть запрошувала юнака до себе в магазин Atelier Jolie, після чого той заявив, що вони провели чудовий вечір.

При цьому Джолі також близько спілкується із британським репером Akala. Він уже неодноразово супроводжував Джолі, крім того, нещодавно вона, за словами журналістів, провела дві ночі в готелі разом з ним. Роман Анджеліни з репером її представники при цьому заперечують.

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У той же час актриса в недавньому інтерв'ю зізнавалася, що відчуває «певну самотність», яка виникає через велику прихильність до своєї улюбленої справи. «Я не хочу говорити про це занадто багато, тому що це занадто особисте, але в цьому безперечно є самотність і трудова етика. Я можу бути різною, але я дуже працьовита, вірно? Я недосконала людина, але я дуже багато працюю», — розповіла Джолі.

Нагадаємо, що нещодавно актриса представила у Каліфорнії картину «Марія» за своєї участі, як того вимагав контракт. Анджеліна Джолі вбралася у довгу шовкову сукню кольору шампань та гостроносі туфлі в тон. Також на ній була темно-коричнева накидка.

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Фото зі сторінки Анджеліни Джолі у соцмережах

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