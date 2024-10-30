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Шоу-бізнес

Відома реперка скасувала гастролі у Канаді та США: стали відомі причини

19:15 30 жовтня 2024
Alyona Alyona

Відома співачка, представниця України на Євробаченні-2024 Alyona Alyona повідомила, що її тур Канадою та США скасовано. На своїй сторінці у соціальній мережі співачка виклала факти, які не дали змогу музикантам відправитися у гастрольне благодійне турне.

«Тур Канадою та США скасовано, — написала артистка. — На жаль, стався ряд певних причин, чому ми прийняли таке рішення. Починаючи від розбіжностей у поглядах з організаторами і закінчуючи моїм особистим страхом підвести благодійний фонд, якому ми мали направити велику частину коштів, зібраних в турі. Також я не хочу підвести вас, адже ви купили квитки, чекали на мій приїзд, але про перенос туру, який був оголошений мною ще 4 жовтня, організатори почали повідомляти тільки зараз (коли вже було прийнято рішення про його скасування)».

Артистка повідомила, що також боїться підвести свою команду, яка їздить з нею у кожен тур.

«Я сподіваюсь, обставини складуться так, що ми скоро з вами зустрінемось, — запевнила реперка. — Дякую за розуміння, та до скорої зустрічі».

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Шанувальники підтримали позицію співачки у коментарях, запевнив, що будуть чекати нових виступів.

«Бути чесною і справедливою — завжди правильне рішення, — написали у відповідь. - Все ще складеться. А відновити втрачену репутацію, через нечистих організаторів вкрай важко. Робіть по совісті. Люди зачекають».

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«Довіра, найголовніше! — впевнені дописувачі. - Чекаємо на зустріч! Слава ЗСУ та Перемога Україні».

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«Дякую, за вашу позицію, — були вражені у коментарях. — Це сміливо і надихаюче!»

Нагадаємо, раніше реперка через проблеми зі здоровʼям скасувала свій європейський тур.

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