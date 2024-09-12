«Я вимушена»: популярна співачка скасувала всі свої концерти

Популярна співачка, представниця України на «Євробаченні-2024» alyona alyona повідомила, що змушена скасувати свій європейський тур. Про це вона написала на своїй сторінці у соціальній мережі. За словами артистки, причиною стали проблеми зі здоров'ям.

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«На кожному своєму концерті я прагну віддати всю свою енергію, аби кожен з вас отримав цілий спектр емоцій, — написала alyona alyona. — Крутий концерт — це сукупність багатьох важливих факторів та процес підготовки. Та інколи трапляються ситуації, які роблять неможливими провести це дійство таким, яким я б хотіла, щоб воно було.

Через ряд певних обставин зі здоров"ям, які стали на шляху нашої з вами зустрічі у європейських містах, я вимушена повідомити, що наразі ці концерти скасовані. Щодо повернення квитків та отримання коштів звертайтесь до квиткових агентів, у яких ви їх купували. Дуже сподіваюсь, що вже дуже скоро ми зустрінемось з вами і я зможу подарувати вам свою творчість і натхнення.

Іноді в житті складається все не так, як ми того хочемо. Проте таким чином доля завжди дає нам знак, що попереду на нас чекає щось велике і класне. Хай так і буде".

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Мережа відреагувала на несподівану новину та побажала співачці скорішого одужання.

«Я так хотіла з вами побачитися! — написала шанувальниця. — Не тому що ви зірка, просто ви мені подобаєтеся як людина. Я стільки, скільки потрібно, буду чекати на зустріч з вами!»

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Раніше співачка показала рідкісне фото з татом.

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