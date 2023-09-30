Микола Баграєв: «Чорноморські Ігри» показали незламність дітей України та їхню жагу до творчості"

Поговорили про особливості 19-го фестивалю «Чорноморські Ігри» з його засновником Миколою Баграєвим.

— Миколо Георгійовичу, майже 2 місяці як завершився 19-й фестиваль «Чорноморські Ігри», але ще не всі матеріали про нього вдалося опублікувати. Це нова промостратегія фестивалю?

— Це вимушена промостратегія. Раніше багато матеріалів про фестиваль з’являлося у вигляді анонсів, а більшість подій транслювалися у прямому ефірі. Цього року ми були позбавлені й повноцінного анонсування, і роботи у прямому ефірі. Це для нас було незвично, але це правильно з точки зору безпеки. «Чорноморські Ігри» насичені різноманітними подіями. Вони починалися о 9 ранку і закінчувалися о 9 вечора. Знову ж таки, за умовами дотримання правил проведення масових заходів. А так ми могли б займати дітей і до 23-ї години. От ми й почали висвітлювати події фестивалю лише після його завершення 14 серпня.

— Але не зважаючи на те, що ефір у телемарафоні «Єдині новини» вийшов тоді, коли вже всі знали ім’я переможця, його переглянула кількамільйонна аудиторія.

— Так, у нас були дискусії в оргкомітеті, як зробити непрямий ефір цікавим. Приховати ім’я переможця? Це неможливо в епоху великої популярності соцмереж. Вирішили робити акцент на цікавому музичному продукті. Музичний конкурс — це не футбольний матч, який стає нецікаво дивитися, коли ти знаєш рахунок. Музичний фестиваль — це багато виступів, які хочеться переглядати не один раз. Тим більше ми намагалися зробити якомога більше інтеграцій дітей у виступи дорослих артистів. Вважаю, що вийшов гарний сучасний музичний продукт.

— Тобто, ви одразу розуміли, що потрібно робити акцент на телевізійний продукт?

— «Чорноморські Ігри» — це гранд-подія, яку підтримав Український Культурний Фонд, за що йому велика подяка від нас, дітей, батьків, педагогів та великої творчої спільноти. Ми розуміли, що зараз не можна збирати 60-тисячну аудиторію як це було у Скадовську. Натомість зменшувати аудиторію фестивалю — це неправильно. Тому ми компенсували обмежену кількість глядачів на площі великою телевізійною та інтернет аудиторією. Ми показали «Чорноморські Ігри» в телемарафоні «Єдині новини», на М1 і ще продовжуємо викладати матеріали в Youtube та Fb. Але телевізійний акцент, як ви сказали, стосувався лише концертної програми. Усі освітні заходи у вигляді майстер-класів, дискусійних клубів та екскурсій, заходи Херсон Хабу проходили у тісному живому спілкуванні, як то кажуть, «не на камеру».

— Розкажіть про Херсон Хаб. Ви вирішили, що якщо фестиваль не може поїхати на Херсонщину, то частинка Херсонщини має приїхати на фестиваль?

— Щойно ми зрозуміли, що не маємо варіантів проведення «Чорноморських Ігор» на Херсонщині, було прийнято рішення створити осередок херсонського настрою на фестивалі. Завдяки партнерству з благодійними фондами Support Kherson та KRYLА ми змогли зібрати у Херсон Хабі понад 1300 ВПО з Херсонщини та кілька десятків митців та майстрів. Серед митців були такі знакові особистості, як засновник фестивалю «Мельпомена Таврїї» Олександр Книга, музикант Артем Філенко, який виконав гімн України на центральній площі звільненого Херсона, київський волонтер та саксофоніст Андрій Левіщенко, який відомий своїм виконанням «Молитви за Україну» та гімну України на даху затопленого будинку після підриву Каховської ГЕС, художниці Світлана Юрʼєва та Олександра Кубанкіна, фотограф Олександр Корняков, поетеса Альона Мовчан, музикант та херсонський пожежний Віктор Ревенко. Всі вони допомагали відвідувачам відчути дух Херсонщини. А фотозони «Де би я не був, не забуду дім» та «I love Skadovsk» викликали неймовірні емоції. Для першої фотозони було привезено олешківський пісок, херсонський комиш, херсонські кавуни та колоски. А «I love Skadovsk» — це точна копія інсталяції на центральній набережній Скадовська. Багато відвідувачів сказало, що відчули цей важливий момент повернення додому.

Організатори «Чорноморських Ігор» намагалися втілити на фестивалі дух Херсонщини

— Знаєте, у журналістських колах ходила думка, що Гран-прі отримає конкурсантка з Херсона. На фестивалі було багато посилів до Херсонщини, й сценарно це було б логічною крапкою.

— Так, це могло б бути красивою сценарною історією, але історія «Чорноморських Ігор» твориться наживо. «Чорноморські Ігри» — це не телешоу, де можна прописати ролі та спланувати фінал. У нас живе змагання, де особисті історії, складні обставини не впливають на рішення журі. Подивіться на склад журі: Валентин Коваль, Альона Савінова, Натела Чхартішвілі-Зацаринна, Олена Мозгова, Віталій Дроздов, TARABAROVA, NK Настя Каменських, Тіна Кароль, Тарас Тополя. Цих фахівців можна підкорити лише великим талантом та особистими якостями.

— Втім, Гран-прі отримала дівчина з непростою історією. 13-річна Єва Генова незадовго до фестивалю втратила на війні батька.

— Це дуже сумна історія, про яку важко говорити без сліз. Ми ні до, ні під час фестивалю про це не говорили. Інформацію про тата Єви опублікували вже в підсумковому релізі. Перемога Єви Генової лише доводить її талант, силу духу та щирість виконання.

— У випадку з Євою оргкомітет вперше за історію фестивалю дозволив замінити пісню, з якою дівчина пробилася до півфіналу.

— А як можна було вчинити по-іншому? Дівчина написала пісню в пам’ять про тата-героя. Ми ж робимо «Чорноморські Ігри» для розвитку дітей, для виплеску їхніх емоцій, а не для того, щоб загнати їх в умови регламенту. Єва велика молодчинка, що впоралась з виконанням нової пісні й вразила журі. Вразила саме талантом.

— Ви вперше за історію «Чорноморських» не нагороджували переможця і не виходили на сцену. Правда, що ви тоді захворіли і навіть могли повністю пропустити фестиваль?

— Так, у мене було запалення в спині, але я твердо для себе вирішив, що хоча б на кілька годин маю завітати на «Чорноморські Ігри». Можна сказати, що з лікарні я втік. Але це не пов’язано з тим, що Гран-прі вручила Софія Самолюк. Це ми вирішили раніше. Хто як не діюча володарка Гран-прі, яка здійснила гідний вчинок на Sanremo junior, могла бути кращою кандидатурою на цю місію? Це було символічно, заслужено і стало нашим жестом поваги до її вчинку.

— 34 зіркових виконавці сучасної України на «Чорноморських Іграх» — 2023. Не пам’ятаю такої кількості артистів в одному місці з часів святкування 30-річчя Незалежності України. Як ви їх збирали?

— Ми точно не ставили ціль побити рекорд «Чорноморських Ігор — 2021», які були приурочені 30-річчю Незалежності України. І коли ми тихенько у вузькому колі почали розповідати про наміри провести фестиваль, кількість артистів, які бажали взяти участь в цій події, зростала з кожним тижнем. Враховуючи коротший на кілька годин фестивальний таймінг в порівнянні зі Скадовськом, ми відмовились від звичних мінісольників і склали таку програму, де зірки виконували по 1−2 пісні. Переважна більшість цих пісень була написана за останній рік. То ж велика подяка усім дорослим артистам за підтримку конкурсантів, спільні номери з дітьми, щире спілкування й нові хіти нової України. Особливо приємно, що третина цих виконавців у різні часи була конкурсантами «Чорноморських Ігор». Чим зацікавлювали артистів? Точно не гонорарами. Імідж «Чорноморських Ігор», медійне висвітлення, розуміння важливості підтримки дітей, меседжі фестивалю, соціальна складова. Думаю, все це впливає на зацікавленість до нашого фестивалю.

— Дотримуючись умов безпеки, «Чорноморські Ігри — 2023» прийняли близько 4 тисяч відвідувачів. Як обиралися ці люди?

— Кількість глядачів була обмежена вимогами безпеки, й ми чітко знали, що у фестивальному містечку одночасно повинно бути не більше 2 тисяч осіб. Тому формували списки запрошених. До нього входили ВПО з Херсонщини, діти загиблих Героїв, учасники бойових дій та їхні родини, воїни з інвалідністю, сонячні діти з Херсонщини, які нині проживають у різних куточках країни, представники партнерів і, звичайно, діти-учасники, їхні батьки та викладачі.

— Ви готові за потреби ще раз провести «Чорноморські Ігри» у столиці?

— За потреби ми можемо бути готові, але не хочемо цього. Справжні «Чорноморські Ігри» можливі лише у мирному, безпечному українському Скадовську. Але важливо, що 19-ті «Чорноморські Ігри» відбулися. Дякуючи ЗСУ та усім, хто стоїть на захисті нашої країни. Фестиваль продовжує виконувати свою головну місію — підтримувати, розвивати та надавати можливість самореалізації для творчих дітей України. Ми показали незламність та стійкість дітей України, їхню жагу до творчості та бажання рости і розвиватися у рідній вільній Україні. Дякую Українському культурному фонду, усім партнерам та медіа за допомогу в реалізації наших цілей. Наша робота з конкурсантами триває і після завершення фестивалю. Я гордий, що наші випускники гідно представляють Україну на міжнародному рівні, беруть участь у численних благодійних акціях, допомагають іншим дітям, підтримуючи проєкти Таврійського фонду. До речі, рік тому саме телемарафон «Для дітей заради майбутнього» за участі близько 70 лауреатів «Чорноморських Ігор» дав хороший старт благодійній платформі dity.help.

— Про це ніде не писали, але знаю, що під час «Чорноморських Ігор» ви провели тихий аукціон, де збирали кошти на підтримку дітей Херсонщини, які постраждали від воєнних дій.

— Так, був такий аукціон, і я вдячний шеф-редактору «ФАКТІВ» Олександру Швецю за те, що він взяв участь в цьому аукціоні й надав для нього порцелянову скульптуру «Діти миру» від іспанського скульптора Хосе Луїса Сантеса зі свого Музею порцелянових скульптур.

Порцелянова скульптура “Діти миру” іспанського скульптора Хосе Луїса Сантеса стала лотом в благодійному аукціоні на підтримку дітей Херсонщини

До речі, скульптуру придбали за 40 тис. грн. На покупця та членів його родини чекає авторська екскурсія, яку проведе засновник музею Олександр Швець. Вже скоро dity. help поїдуть на Херсонщину з гуманітарною акцією. Ми обов’язково поділимося з «ФАКТАМИ», як все відбулося.

Раніше «ФАКТИ» розповідали подробиці Одеського кінофестивалю, який через війну відбувся у Чернівцях.

25

Читайте нас у Facebook та Instagram