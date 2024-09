Юні співочі таланти України отримали безцінний досвід: відбувся благодійний конкурс Dity. Help Music

Команда фестивалю «Чорноморські Ігри» спільно з благодійною платформою Dity. Help, музичним каналом М1 та «Наше Радіо» провела вокальний конкурс Dity. Help Music серед дітей віком від 6-ти до 16-ти років включно.

499 заявок надійшло на участь у конкурсі Dity. Help Music від юних вокалістів з усієї країни, в тому числі й від тих дітей, які були змушені покинути рідні домівки і стали внутрішньо переміщеними особами, або біженцями.

Конкурс пройшов у три етапи: два відбіркових тури онлайн і фінал з живим прослуховуванням у студії музичного каналу М1. З урахуванням безпекової ситуації проєкт реалізовувався у форматі телевізійних зйомок.

«Важливо, що юні співочі таланти України отримали змогу зустрітися, поспілкуватися та набратися безцінного досвіду роботи з професіоналами та участі в телевізійних зйомках. Це точно великий плюс для їхнього творчого розвитку і незабутні емоції на довгі роки. Вдячний команді проєкту, журі, артистам та партнерам за увагу до дітей та їхню підтримку. Дякую нашим незламним дітям та їхнім батькам за те, що ви є і продовжуєте займатися творчістю у цей нелегкий час. Низький уклін ЗСУ за можливість працювати та робити добрі справи. Наш рух „Для дітей заради майбутнього“ продовжується. І ми віримо, що в недалекому майбутньому повернемо велике дитяче свято „Чорноморські Ігри“ і проведемо його під мирним небом, на березі рідного Чорного моря в українському Скадовську», — зазначив меценат проєкту, засновник Таврійського Фонду Микола Баграєв.

Конкурс Dity. Help Music є благодійним. Участь у конкурсі є безкоштовною. Витрати на проживання та харчування учасників, освітні заходи, технічне забезпечення беруть на себе оргкомітет конкурсу, меценати та партнери. Меценатом проєкту виступив Всеукраїнський Благодійний Таврійський Фонд, генеральним партнером — KAN Development, спонсором телепроєкту на М1 — дистанційна школа Optima School. Медійно проєкт підтримали інтернет-видання oboz.ua, fakty.ua, telegraf.ua.

До журі конкурсу увійшли провідні фахівці музичної індустрії України та відомі артисти: один з родоначальників фестивалю «Чорноморські Ігри» Валентин Коваль, генеральна продюсерка телеканалів М1 і М2 Натела Чхартішвілі-Зацаринна, генеральний продюсер «ТАВР Медіа» Віталій Дроздов, продюсерка Олена Мозгова, заслужена артистка України Тоня Матвієнко, викладачка вокалу Олена Савінова, авторка пісень, виконавиця, фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна, продюсер «Тавр Рекордс» Валерій Сасковець, співачка, композиторка, артистка TARABAROVA.

У підсумку за рішенням журі переможцями конкурсу Dity. Help Music стали: Дарина Зубрицька (смт Чинадійово, Закарпатська обл., номінація «Вокалістки, вокалісти, дуети, гурти 6−10 років»), Артем Котенко (м. Охтирка, номінація «Вокалістки, вокалісти, дуети, гурти 11−13 років»), Анна Ткач (м. Луцьк, номінація «Вокалістки, вокалісти, дуети, гурти 14−16 років»), Народний художній колектив «Вокальний ансамбль «Співограй» (м. Біла Церква, номінація «Сучасне фольклорне виконання»), Анна Дойна (м. Київ, номінація «Авторська пісня»).

Переможці отримали «пісню під ключ», із якою вони зможуть потужно стартувати на великій сцені. Треки для переможців спродюсує український музичний HUB TAVR Records. Згодом усі пісні для переможців Dity. Help Music 2024 будуть презентовані в ефірі «Наше Радіо».

Участь у конкурсі Dity. Help Music надасть юним вокалістам широкі можливості заявити про себе у професійному музичному середовищі. Також конкурс сприяє участі дітей у різноманітних іміджевих проєктах всеукраїнського та міжнародного рівнів і колабораціям з визнаними майстрами сучасної української сцени. Dity. Help Music 2024 підтримали як і недавні юні конкурсанти, так і топові артисти сучасної української музики: Victoria Niro, Віталіна Цимбалюк, DANIELA SHAPOCHNIKOVA, MASHA DANILOVA, 7TEEN's, Софія Єгорова, Olena Usenko, «РуханкоМен», NAYA, Darisha, YAKTAK, CHEEV, PARFENIUK, «СолоХа», Lida Lee, OKS feat KRYLATA, Wellboy, DIBROVA та Олена Тополя, ZLATA OGNEVICH, TARABAROVA, Марія Бурмака, Тоня Матвієнко, DOMIY, Оля Полякова, МʼЯТА, KOLA, MONATIK, Julia Sanina, Артем Пивоваров. Заходи Dity Help. Music провели Галина Завійська, Денис Жупник та Андрій Чорновол.

Трансляція гала-концерту проєкту відбулася 1 вересня в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Телеефіри благодійного проєкту Dity. Help Music будуть показані:

7, 14 та 21 вересня — М1, 20:00;

15, 22 та 29 вересня — М2, 19:00.

Під час трансляцій на екранах буде присутній qr-код, за допомогою якого можна підтримати проєкти благодійної платформи Dity. Help, яка продовжує працювати в напрямку допомоги дітям, що постраждали від воєнних дій. Понад 2000 дітей вже отримали допомогу. Також завдяки Dity. Help та партнерам на деокупованих територіях Херсонщини облаштовуються будинки культури, школи мистецтв, медичні заклади, ігрові та спортивні майданчики, дитячі садочки, освітні простори.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що фестиваль «Чорноморські Ігри», який традиційно проходив в українському Скадовську на березі моря, минулого року відбувся у Києві.

