Ворог атакував Україну ракетами, дронами та КАБами: військові назвали кількість збитих цілей

У ніч проти 30 жовтня 2024 року (з 20:00 29 жовтня) противник знову завдавав ударів з повітря по мирних українських містах та селах за допомогою різних видів озброєнь.

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У командуванні Повітряними силами ЗСУ зазначають, що, зокрема, із Бєлгородської області летіли ракети невстановленого типу, а з Орла та Приморсько-Ахтарська — 62 ударних БпЛА типу «шахед» та безпілотники невстановленого типу.



Станом на 07:00 підтверджено збиття 33 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях. Ще 25 безпілотників локаційно втрачено.

Перебувала під атакою й столиця — вже у девʼятнадцяте за жовтень. Повітряна тривога в Києві тривала понад дві години.

«Російські дрони не змінили свою постійну тактику — заходили в бік столиці з різних напрямків, на різних висотах. Силами та засобами протиповітряної оборони ворожі безпілотники були вчасно виявлені та знешкоджені. Попередньо, внаслідок атаки ударних дронів збройних сил російської федерації в Києві зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському районі. В багатоповерховому житловому будинку виникла пожежа в кількох помешканнях. З будинку було евакуйовано 18 людей. Постраждало 9 осіб, серед яких одна дитина», — зазначив очільник КМВА Сергій Попко.

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Фото КМВА

Фото КМВА

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А мер Києва Віталій Кличко уточнив, що серед постраждалих — 11-річна дівчинка. Усім їм медики надали допомогу на місці.

Фото КМВА

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Фото ДСНС

За іншою адресою в цьому районі, в адміністративній будівлі виникло займання, згодом відбулася розгерметизація ГРП, яку швидку усунули. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

Також в Соломʼянському районі пошкоджень зазнала будівля дитячого садочка — вона розташована поруч з багатоповерхівкою, де після атаки дронів-камікадзе горіли квартири. У помешканні пошкоджені вікна.

Фото КМВА

Фото КМВА

Нагадаємо, що днями ворожі «шахеди» вже атакували Солом'янку, де у 25-поверховому домі горіли квартири на п'яти поверхах та загинула людина.

Фото КМВА

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