41.01 / 41.54 44.56 / 45.20
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Воротар забив неймовірний гол, лежачи на газоні: відео шедевра з матчу Кубка Нідерландів

10:57 31 жовтня 2024
Ральф Фос

Справжньою окрасою матчу першого раунду Кубка Нідерландів з футболу між маловідомими клубами «Емдейк» та «Росмален» став напередодні гол-шедевр, який забив голкіпер гостей Ральф Фос у компенсований час. Раніше в Шотландії воротар вийшов на поле нападником і відзначився шикарним результативним ударом.

На 90+3-й хвилині зустрічі під час атаки «Росмалена» 28-річний воротар після навісу у штрафний майданчик та скидання партнера м'яча головою примудрився завдати результативного удару з льоту, лежачи на газоні.

Ось тільки шедевр Фоса не врятував його команду від поразки — 1:2 та вильоту з турніру.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український голкіпер забив у Бразилії неймовірний гол ударом від свого штрафного майданчика.

РЕКЛАМА

Фото ФК «Росмален»

РЕКЛАМА

179

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Смажені пиріжки

Ліпити не треба: найсмачніші та найшвидші пиріжки з м'ясом

Оля Цибульська

Сумна новина: популярна співачка вразила мережу

Принц Вільям та Кейт Міддлтон

Не тільки Кейт Міддлтон: стало відомо, з ким вночі спить принц Вільям

Пенсіонери

В Україні підвищили пенсії: в ПФУ розповіли деталі

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту