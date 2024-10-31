Воротар забив неймовірний гол, лежачи на газоні: відео шедевра з матчу Кубка Нідерландів

Справжньою окрасою матчу першого раунду Кубка Нідерландів з футболу між маловідомими клубами «Емдейк» та «Росмален» став напередодні гол-шедевр, який забив голкіпер гостей Ральф Фос у компенсований час. Раніше в Шотландії воротар вийшов на поле нападником і відзначився шикарним результативним ударом.

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На 90+3-й хвилині зустрічі під час атаки «Росмалена» 28-річний воротар після навісу у штрафний майданчик та скидання партнера м'яча головою примудрився завдати результативного удару з льоту, лежачи на газоні.

Ось тільки шедевр Фоса не врятував його команду від поразки — 1:2 та вильоту з турніру.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український голкіпер забив у Бразилії неймовірний гол ударом від свого штрафного майданчика.

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Фото ФК «Росмален»

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