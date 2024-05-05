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Український голкіпер забив у Бразилії неймовірний гол ударом від свого штрафного майданчика (відео)

13:44 5 травня 2024
Максим Воронов

Український голкіпер Максим Воронов став одним із героїв поєдинку чемпіонату Бразилії U20 між його «Атлетико Паранаенсе» та «Параною СТС», вразивши ворота суперника неймовірним ударом зі своєї половини поля. Раніше в чемпіонаті Польщі воротар забив своїй колишній команді історичний диво-гол ударом із 84 метрів.

В одному з епізодів 17-річний вартовий воріт, який перейшов в «Атлетико Паранаенсе» з харківського «Металіста» у травні минулого року, вийшов за межі штрафного майданчика і, перериваючи атаку гостей, «вистрілив» на чужу половину поля. На нещастя візаві українця, м'яч вдарився перед ним і залетів у сітку.

Додамо, що зустріч лідерів дивізіону завершилася перемогою команди Воронова (3:2), яка одноосібно очолила турнірну таблицю.

До речі, у далекій Бразилії Максим, у котрого контракт із клубом на чотири роки, спілкується зі знаменитими гравцями «Атлетико Паранаенсе» Фернандіньо та Марлосом, які свого часу виблискували в Україні.

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Максим Воронов із Марлосом

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Шотландії воротар вийшов на поле нападником і забив приголомшливий гол.

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