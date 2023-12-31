У Шотландії воротар вийшов на поле нападником і забив неймовірний гол (відео)

Нічим, здавалося, не помітний матч другого за силою дивізіону чемпіонату Шотландії з футболу між лідером «Рейт Роверс» і одним з аутсайдерів «Арбротом» потрапив на сторінки світової преси. А все через гол-красень воротаря гостей Алі Адамса, який змушений був вийти на поле як польовий гравець. Раніше в Чилі воротар ціною зламаної щелепи та вибитих зубів врятував свою команду від гола.

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У другому таймі, коли господарі поля впевнено вели у рахунку 2:0, форвард «Арброта» Аарон Стіл змушений був залишити поле через травму. А оскільки наставник гостей Джим Макінтайр на той час уже кинув у гру всіх польових гравців, які перебували в запасі, то на позицію форварда довелося виходити… запасному воротареві.

І на 76-й хвилині «нападник» Адамс віддячив наставнику за довіру, шикарним дальнім ударом з розвороту скоротивши відставання своєї команди.

Ба більше, натхненні «подвигом» свого воротаря, футболісти «Арброта» на 81-й хвилині реалізували пенальті і здобули сенсаційну нічию на полі лідера — 2:2.

Так, «Арброт», як і раніше, посідає в турнірній таблиці другого дивізіону передостаннє, 9-е, місце, але здобуте очко напевно не завадить команді у боротьбі за «виживання».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Німеччині голкіпер забив «найдурніший автогол в історії».

Фото ФК «Арброт»

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