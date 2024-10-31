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Щоб любив собак та був веселим: Дженніфер Еністон прагне знайти нове кохання

21:58 31 жовтня 2024
Дженніфер Еністон

«Джен шукає когось, кому вона може довіряти, хто змусив би її сміятися — гумор є величезною частиною того, що вона шукає. І, звичайно, він має любити собак!» — розповів друг Дженніфер Еністон про пошуки нею кохання.

В одному з інтерв’ю у 2022 році зірка «Друзів» зізналася, що «не має інтересу знову виходити заміж, але вона не проти стосунків» після її розриву з Джастіном Теру та розлучення з Бредом Піттом, пише The News.

У той час Дженніфер казала: «Бувають моменти, коли я хочу просто зібратися в клубок і сказати: «Мені потрібна підтримка». Було б чудово повернутися додому, впасти в чиїсь обійми і сказати: «Це був важкий день».

Однак інше джерело повідомило виданню, що Дженніфер «рада зосередитися на своїх друзях, її близькі друзі займають центральне місце в її житті та надають їй емоційну підтримку». Ще одне джерело зазначило: «Вона тримала своє коло дуже вузьким протягом багатьох років і не додавала занадто багато людей до своїх близьких довірених осіб».

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Раніше повідомлялося, що Джастін Теру і Дженніфер «залишалися на зв’язку та залишалися найкращими друзями протягом багатьох років».

«Звичайним людям це може здатися дивним, але ви повинні пам’ятати, що Джен і Джастін не звичайні люди! Вони переписують правила стосунків після розлучення в голлівудському стилі», — сказав інсайдер.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Дженніфер Еністон і Дженніфер Лопес почали «війну».

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