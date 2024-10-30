Дженніфер Еністон і Дженніфер Лопес почали «війну»: що стало причиною

Якщо кому з шанувальників здається, що Дженніфер Еністон «крутить кохання» із пластичним хірургом, а Дженніфер Лопес у міні-спідниці та на високих підборах «світить ногами» на фотоколлах, цьому не варто вірити. Таку жартівливу пораду дає читачам видання Life&Style.

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Виявляється, насправді дві Дженніфер займаються тим, що ведуть між собою війну — до того ж не перший рік!

Коли у серпні цього року з'явилися чутки про те, що Дженніфер Еністон може стати наступною коханою Бена Аффлека, приводом для таких розмов була не лише давня закоханість зірки «Друзів» у актора, а й багаторічне суперництво з його колишньою дружиною.

Знаменитості змагаються не за увагу чоловіків, а за звання найсексуальнішої голлівудської діви у віковій категорії 50+. Декілька років на цьому ґрунті відносини між актрисами дуже напружені, хоча вони вперто вдають, що все в повному порядку.

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«Вони завжди прикидаються і поводяться мило, коли їхні шляхи перетинаються, але ні для кого не секрет, що у них не так багато часу, вони знаходяться в різних світах. Єдине, що їх об'єднує, то це те, що вони обидві дуже конкурентоспроможні і затято прагнуть бути головними в голлівудських війнах за тіло, вони роками намагаються перевершити одна одну. Тепер, коли їм обом за 50 і коло претендентів у їхній віковій групі поменшало, вони ще більше сфокусовані одна на іншій», — поділилося інформацією анонімне джерело.

Кумедно, але обидві жінки наполегливо вдають, ніби ніякої конкуренції не існує. Проте насправді все зовсім інакше. Журналісти жартують, що можна тільки представити, яким буде обличчя Джей Ло, якщо раптом її екс-коханий і справді почне стосунки з Дженніфер Еністон!

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно у мережі обговорювали «возз'єднання» Аффлека і Лопес на концерті.

Фото: https://www.lifeandstylemag.com/

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