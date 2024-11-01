На пенсіях «заощадять»: частині пенсіонерів зменшать виплати на 2300 грн

Верховна Рада схвалила держбюджет-2025 у першому читанні. При цьому нардепи не приховують, що до розгляду документу у другому і третьому читанні до нього можуть бути внесені суттєві зміни.

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Зокрема, деяких пенсіонерів-чорнобильців хочуть позбавити надбавок до пенсійних виплат. Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. Йдеться про доплату в розмірі 2361 гривню, яку виплачують пенсіонерам за проживання у зоні обов’язкового чи добровільного відселення.

Якщо це вдасться зробити, то доплати нараховуватимуть виключно непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживали або працювали в цій зоні з 26 квітня 1986 року по 1 січня 1993 року. Тим же пенсіонерам, які після аварії на Чорнобильській АЕС виїхали та згодом повернулися, доплати не нараховуватимуть.

Де саме людина проживала, перевірятимуть через Єдиний державний демографічний реєстр та інші державні бази даних. Таким чином планують заощадити 15 мільярдів гривень.

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Раніше в Пенсійному фонді України підрахували, що пенсіонери, які продовжують працювати, отримують більші надбавки у порівнянні з тими, хто не працює. Зокрема, порівнювали середні пенсії для цих двох категорій отримувачів виплат. З'ясувалося, що середня пенсія для непрацюючих пенсіонерів складає 5851,25 грн, а працюючих — 6257,05 грн.

Фото Pixabay

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